У змаганнях взяли участь ветерани та всі охочі

Нещодавно на території комплексу «Бухта Вікінгів» відбувся вже 8-й благодійний забіг з перешкодами Kordon Race та трейловий забіг Kordon Trail Autumn 2025. Подія об’єднала сотні учасників та волонтерів, які разом долали дистанції, підтримували один одного та демонстрували справжню силу єдності.

Під час заходу зібрали 230 тис. грн, які буде скеровано на розвиток простору для ветеранів Kordon Academy. Саме тут військові та ветерани матимуть можливість отримати нові знання, відновити фізичну та психологічну силу, знайти себе у цивільному житті.

«Kordon Race – це більше, ніж спорт. Це спільнота, яка допомагає йти вперед, навіть коли складно. Ми вдячні кожному, хто долучився до забігів та підтримав проєкт для ветеранів», – зазначив організатор Kordon Race Петро Жовнич.

Біля Львова відбувся благодійний забіг Kordon Race

З кожним роком Kordon Race стає масштабнішим та соціально значущим. Забіг поєднує спорт, волонтерство і благодійність, а головне – дарує відчуття причетності до великої справи.