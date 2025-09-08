У змаганнях взяли участь ветерани російсько-української війни та всі охочі

У суботу, 6 вересня, неподалік Львова на території бази відпочинку «Бухта вікінгів» пройшли масштабні змагання з перешкодами Kordon Race та трейлового бігу Kordon Trail Autumn 2025, що зібрали понад 400 учасників – дітей, аматорів, професіоналів, цивільних, військових, ветеранів.

Як повідомили організатори, цьогорічний захід став найбільшим за історію проведення Kordon Race, а всі виручені кошти будуть спрямовані на створення навчального центру для ветеранів.

Учасники долали сім дистанцій різної складності, а також випробували свої сили у трейловому забігу на 14 км. Для новачків це стало першим кроком у світ бігових змагань, а для досвідчених спортсменів – можливістю покращити особисті результати та позмагатися за нагороди.

Організатори вдосконалили смугу перешкод: окрім традиційних елементів (дерев’яні стіни, сітки, канати, балансири), учасники зустріли нові водні перешкоди, болотисті ділянки та додаткові рукоходи. Діти, цивільні команди військові в амуніції, ветерани та фан-учасники – кожен знайшов свій формат випробувань.

Восьмий Kordon Race відбувся 6 вересня біля Львова (фото організаторів)

Фінішери отримали унікальні медалі серії «Чотири сезони», а переможці та призери – подарунки від партнерів заходу. Для гостей було організовано майстер-класи з тактичної медицини, мінної безпеки, показові виступи кінологів та розважальні активності для дітей.

Організатор змагань Петро Жовнич подякував учасникам, волонтерам і партнерам та окремо відзначив роль військових і прикордонників, які сьогодні боронять країну. Також він анонсував наступний старт: дев’ятий Kordon Race відбудеться 6 грудня у Львові на території FESTrepublic.