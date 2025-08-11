Благодійний забіг Kordon Race відбудеться за участю ветеранів 6 вересня

У понеділок, 11 серпня, стартує Kordon-сhallenge – підготовка до масштабного благодійного забігу із перешкодами для ветеранів та всіх охочих Kordon Race, який відбудеться 6 вересня у «Бухті Вікінгів» неподалік Львова. Метою Kordon-сhallenge організатори називають фізичну та ментальну підготовку до забігу з перешкодами.

Уже від сьогодні учасникам пропонують щодня упродовж 10 днів виконувати завдання, фіксувати їх на фото/відео, та опублікувати, тегнувши @kordonrace в інстаграмі. Завдання наступного дня публікуватимуть щовечора о 21:00 у телеграм-каналі та в інстаграмі Kordon Race. Всі завдання доступні кожному, без обладнання або з мінімальними підручними засобами.

Так в перший день запропонована легка розминка: 10 присідань, 10 відтискань від колін/класичних, 45 секунд будь-яка планка. Усі вправи потрібно виконати тричі.

«Всі, хто упродовж 10 днів виконає умови Kordon-сhallenge, після його завершення, отримають подарунки: безкоштовну участь у забігах Kordon Race, промокоди на знижки, спортивне спорядження від партнерів», – повідомляють організатори.

Нагадаємо, 6 вересня неподалік Львова на території бази відпочинку «Бухта Вікінгів» відбудеться 8-й благодійний забіг з перешкодами Kordon Race та трейловий забіг Kordon Trail Autumn 2025.

Kordon Race поєднує змагання з перешкодами й навчальні майстер-класи, спрямовані на адаптацію життя в країні, що воює. Мета цих змагань – об’єднати людей навколо ідеї взаємної підтримки, популяризувати здоровий спосіб життя, а також зібрати кошти на створення та розвиток навчального центру, де військові з пораненнями зможуть відновлюватись та проходити реабілітацію, передаючи власні знання та досвід, зокрема, через спорт.