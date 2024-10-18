«Ігри сильних духом» – перші міжнародні змагання серед військових-ветеранів з тяжкими пораненнями

Львів'янин Віктор Легкодух здобув пʼять медалей на ветеранських змаганнях «Ігри сильних духом» (Strong spirit's games), які відбулися в іспанському Мадриді. Це перші міжнародні змагання серед військових-ветеранів з тяжкими пораненнями. Про це у п’ятницю, 18 жовтня, повідомили у Львівській ОВА.

Два «золота» спортсмен здобув у жимі на максимум та жимі на кількість за одну хвилину. «Срібло» – у жимі гирь вагою 16 кілограмів сидячи (на кількість за дві хвилини), а також дві «бронзи» у веслуванні на лижному тренажері на 100 метрів та веслуванні на лижному тренажері за 100 секунд.

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У складі збірної України виступали 50 спортсменів, які змагались з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів і здобули найбільшу кількість нагород. Спортсмени виступили в шести дисциплінах: жим лежачи (два види), гребний тренажер (два види), аеробайк, ривок гирі.

Віктор Легкодух – підполковник ЗСУ, офіцер Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, ветеран Збройних Сил України, багаторазовий призер міжнародних ветеранських змагань Invictus Games, Warrior Games, чемпіон світу зі штовхання ядра.