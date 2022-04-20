Віктор Легкодух здобув «срібло» у греблі на тренажері

Львів’яни Ігор Галушка та Віктор Легкодух у середу, 20 квітня, здобули ще дві медалі для України на змаганнях «Ігри нескорених», що відбуваються у Гаазі. Ігор Галушка приніс збірній золоту медаль, а Віктор Легкодух – срібну.

Ігор Галушка посів перше місце у веслуванні на тренажері на 4 хвилині. Він був активним учасником Революції Гідності. 20 лютого 2014 року він був на передовій на вул. Інститутській в Києві, де рятував з-під снайперів поранених та загиблих майданівців. Із початку проведення АТО Ігор Галушка пішов воювати на Донбас. У 2017 році він отримав поранення в голову.

20 квітня Ігор Галушка посів перше місце у веслуванні на тренажері

Віктор Легкодух здобув свою вже другу медаль. 20 квітня він отримав «срібло» у греблі на тренажері. З результатом у 807 метрів Віктор перевершив свій найкращий результат на 3 метри. Раніше він здобув золоту медаль у штовханні ядра. Віктор Легкодух пішов воювати на Донбас у 2014 році. У серпні того ж року він отримав важке вогнепальне мінно-вибухове поранення у хребет. Після тривалої реабілітації почав посилено займатися спортом.

Зазначимо, що на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» беруть участь четверо мешканців Львівщини – ветерани Національної Гвардії України Дмитро Афанасьєв та Ігор Галушка, ветерани Збройних сил України Сергій Калитюк та Віктор Легкодух. Також на змаганнях мав виступати срібний призер «Ігор Нескорених» 2017 року Дмитро Сидорук. Утім після російського вторгнення він пішов на фронт, де загинув 6 квітня.