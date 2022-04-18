Спортсмени винесли портрет свого загиблого тренера

Ветерани війни з Львівщини вибороли перші медалі на «Іграх нескорених», що відбуваються у Гаазі. Сергій Калитюк та Дмитро Афанасьєв у команді зі спортсменом з Кривого Рогу Василем Стуженком вибороли срібло у стрільбі з лука. Про це 18 квітня повідомило Управління молоді та спорту ЛОДА.

Окрім цього виду спорту, Дмитро Афанасьєв також змагатиметься з пауерліфтингу. А Сергій Калитюк візьме участь у змаганнях з велоспорту на шосе.

29-річний Сергій Калитюк у 2014 році воював у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді біля Луганського аеропорту, брав участь у штурмі ямпольського напрямку. Військовий потрапив у засідку та отримав 5 кульових поранень – в голову та чотири в спину.

Сергій Калитюк та Дмитро Афанасьєв вибороли медалі у другий день змагань (фото Invictus Games)

Дмитро Афанасьєв воював у 2014 році у Донецьку та Маріуполі, а у 2016-2017 роках – на луганському напрямку. 9 травня 2014 року військовий отримав поранення черевної порожнини в Маріуполі.

Під час церемонії нагородження спортсмени винесли портрет свого тренера Дмитра Сидорука, який на початку квітня загинув у боях за Україну.

Того ж дня львівський ветеран Віктор Легкодух здобув золоту медаль зі штовхання ядра.

«Ігри нескорених» стартували 17 квітня у Гаазі. Змагання відкрили герцог та герцогиня Сассекські, під час якого Меган сказала «Слава Україні!». У перший день змагань для України на «Іграх нескорених» перше золото виборов Родіон Сітдіков у штовханні ядра. Срібло і бронзу вибороли у стрибках в довжину Артем Лукашук і Іван Герецун. Ще одна бронза – у Олексія Бобчинця за біг на 1500 м.

Загалом на «Іграх нескорених» Львівщину представляють четверо ветеранів.