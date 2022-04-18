Віктор Легкодух здобув другу для України золоту медаль

Львівський ветеран Віктор Легкодух здобув золоту медаль зі штовхання ядра на змаганнях ветеранів «Ігри нескорених». Переміг львів’янин у другий день змагань, 18 квітня, у Гаазі.

Віктор Легкодух захищав Україну ще у 2014 році. Півроку воював у найгарячіших точках на сході.

«У серпні 2014 року отримав важке вогнепальне мінно-вибухове поранення у хребет, після нього був довгий період лікування і реабілітації. Не дав занепасти духом спорт. Щодня Віктор, попри біль і перешкоди, займався силовими вправами», – розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Після цього Віктор зайнявся спортом. Раніше він здолав Лондонський марафон на 42 км за 5 годин 51 хвилину. На «Іграх нескорених» він змагається на візку.

До слова, цього ж дня, 18 квітня, львів’яни Сергій Калитюк та Дмитро Афанасьєв у команді зі спортсменом з Кривого Рогу Василем Стуженком вибороли срібло у стрільбі з лука.