Олексій Новіков пообіцяв українцям, що ми переможемо

26-річний киянин Олексій Новіков переміг на змаганнях стронгменів Europe’s Strongest Man, що відбувалися у Лідсі (Великобританія) і здобув титул найсильнішої людини Європи 2022. Про це повідомили 3 квітня у Міністерстві молоді та спорту України. Свою перемогу він присвятив Україні.

«Наш богатир здобув перемогу в двох із п’яти вправ турніру, посівши підсумкове перше місце», – повідомили у міністерстві.

Під час нагородження Олексій Новіков попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих на війні в Україні.

«Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо, ми найсильніші – запам’ятайте це. Ми виграємо і будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будемо жити дуже гарно, я вам це обіцяю. Слава Україні!», – зі сльозами на очах сказав переможець змагань.

Другу сходинку Europe’s Strongest Man посів шотландець Люк Столтмен, третю – грузин Константин Джанашіа. Ще один українець, львів’янин Павло Кордіяка посів четверте місце.

До слова, на початку березня Олексій Новіков посів друге місце на турнірі Arnold Strongman Classic 2022 у США. Зароблені на змаганнях 100 тисяч доларів він пожертвував на потреби Збройних сил України.

У 2020 році Олексій Новіков за результатами змагань був визнаний найсильнішим чоловіком світу.