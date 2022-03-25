Оександра Назарова та Максим Нікітін змінии програму

У французькому Монпельє триває чемпіонат світу з фігурного катання. Українські спортсмени використовують ковзанку не лише як місце для змагань, але і як майданчик для того, аби вчергове нагадати світові про війну, яку проти України розв’язала Росія.

Як уже писав ZAXID.NET, спортивна пара з Дніпра Софія Голіченко та Артем Даренський прямо перед чемпіонатом змінили свою програму та вийшли на лід під композицію The Hardkiss «Жива».

Слідом за ними танцювальний дует з Харкова Олександра Назарова та Максим Нікітін також змінили музику для свого виступу. Замість хіта Рея Чарлза Hit the road Jack, з яким танцюристи виступали цілий сезон, на ковзанці звучали пісня «1944», з якою Джамала виграла «Євробачення» та «Ой у лузі червона калина» у виконанні Андрія Хливнюка.

Спортсмени приїхали без тренерів та виводили на лід один одного (фото ISU)

Ця пісня зовсім свіжа: південноафриканський музикант The Kiffness (Девід Скотт) записав ремікс відомої української пісні у виконанні лідера «Бумбоксу», який долучився до територіальної оборони. Він заспівав просто на вулиці Києва.

Відмовились фігуристи і від традиційних костюмів. Вони виступили у футболках української збірної.

«Для нас це не були тільки змагання. Це був шанс нагадати світу про те, що відбувається в Україні», – сказала Олександра Назарова.

Дует тривалий час співпрацював з російським тренером Алєксандром Жуліним. Як розповів Максим Нікітін «Суспільному», жоден із представників російського тренерського штабу не зв'язався з українськими спорстменами та не поцікавився їх справами.

Після ритм-танцю українські фігуристи посіли 16-те місце. Це дозволило їм кваліфікуватись у фінальну частину змагань.

Не змінив програму одиночник Іван Шмуратко, проте він так само відмовився від костюму, в якому виступав, вийшовши на лід у футболці з українською символікою.

Іван Шмуратко відмовився від костюму (фото ISU)

«Сьогодні я катав свою програму з усім українським народом. Пишаюсь тим, що я українець і представляю свою країну на міжнародній арені. Люди зараз в Україні не думають про спорт, про фігурне катання, про чемпіонати світу, вони думають про те, щоб вижити, захистити себе, свої сім'ї, нашу країну. Зі свого боку зроблю все, щоб дати людям надію, щоб вони могли пишатися мною. Вдячний усім людям, які стоять на боці України та допомагають нам. Наразі немає такого поняття, як тренування та підготовка, у нас зараз інші цінності.

Чому виступав не у костюмі, а у формі України? Наразі немає місця для різних кольорів, тому вирішив кататися у кольорах своєї країни», – сказав Шмуратко після прокату.

Цікаво, що таки знайшовся суддя, який відзначив такий костюм як порушення правил.

20-річний киянин після короткої програми посів 22-ге місце та також кваліфікувався до довільної програми.

Спортсмени приїхали без тренерів і дуже зворушливо було спостерігати, як вони виводять на лід та зустрічали після прокату один одного.

А тим часом у Монпеьє було розіграно перший комплект нагород. Серед спортивних пар чемпіонами світу стали представники США Алекса Кнірім та Брендон Фрейзер.

Нагадаємо, до змагань не допущені російські та білоруськ спортсмени.