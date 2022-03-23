Анастасію Шаботову звільнили з національної збірної України з фігурного катання

Наказом Міністерства молоді та спорту України фігуристку Анастасію Шаботову звільнено зі штатної команди національної збірної. Про це 23 березня повідомили в Українській федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК).

Віце-президент федерації Даніль Амірханов зазначив, що федерація не звільняє та не виключає зі складу збірної. Вона подає пропозицію Міністерству молоді та спорту, а вже воно ухвалює відповідне рішення.

Згідно з оприлюдненим наказом про звільнення ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» від 20 березня, підставою для звільнення стала доповідна записка директора департаменту олімпійського спорту Н. Гайріяна.

Наказ «Укрспортзабезпечення» від 20 березня

Також у повідомленні зазначено, що Анастасія Шаботова вподобала пост в Instagram відомого прихильника Путіна – росіянина Євгена Плющенка, у якому він підтримав вторгнення Росії до України.

За інформацією видання «Обозреватель», через звільнення спортсменка не змогла взяти участь у чемпіонаті світу з фігурного катання, що з 21 по 27 березня проходить у французькому Монпельє.

16-річна Анастасія Шаботова – російська фігуристка, виступає в одиночному катанні. Народилася в Москві. Раніше виступала за РФ, тренувалася у Світлани Панової в московському клубі «Снігові барси». У 2019 році змінила спортивне громадянство на українське. Триразова чемпіонка України.

У січні 2019 року фігуристка опинилась у центрі гучного скандалу. Тоді вона заявила у соцмережах, що для успішних виступів у фігурному катанні необхідно вживати допінг. Ця заява стала причиною розслідування антидопінгової асоціації. Були припущення, що фігуристка змінила країну через цькування у Росії.