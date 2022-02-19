Завершується олімпійський турнір з фігурного катання. Він увійде в історію як один із найскандальніших. Скоріше за все, події, що відбулись на льоду Пекіна, матимуть для цього виду спорту вагомі наслідки. Розповідаємо.

Україна на пекінському льоді

На жаль, Україні турнір не приніс помітних успіхів. Український одиночник Іван Шмуратко посів 24-те місце, танцювальний дует Олександра Назарова – Максим Нікітін фінішували 20-ми. У парах Україна змагалась лише в командному турнірі, в якому не зуміла пробитися у фінальну частину змагань.

Правда, прогрес, хоч і маленький є. Насамперед у тому, що Україна бодай розпочала змагання у командному турнірі говорить, що за рейтингом ISU (Міжнародної спілки ковзанярів) наша країна входить до числа 10-ти найсильніших збірних світу. Що стосується індивідуального турніру, то на минулих іграх Назаровій та Нікітіну пробитися у довільну програму взагалі не вдалось, а для Івана Шмуратка ця Олімпіада – перша у кар’єрі.

Іван Шмуратко

Не змогла пробитись до фіналу індивідуальних змагань одиночниця Анастасія Шаботова, яка посіла у короткій програмі 30-те місце. Попри те, що триразова чемпіонка України є 12-ю жінкою в світі, яка може виконувати потрійний аксель, вона повністю провалила виступ.

Тим не менше її ім’я протягом Олімпіади згадували дуже часто. Чому? В зв’язку із допінгом у жіночому одиночному катанні, де останні кілька років росіянки вважаються непереможними.

Допінг для вундеркінда

Цього разу заборонену речовину знайшли у пробі 15-річної Каміли Валієвої, фаворитки змагань. Але до чого тут Шаботова?

Саме Анастасія, яка свого часу виступала за Росію, у свої 13 років зробила заяву, що росіянки перемагають, адже вживають допінг.

«Як виступати стабільно? Випити багато допінгу – і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити», – шокувала багатьох дівчинка два роки тому. Після цього Анастасія була змушена змінити спортивне громадянство. Спортивні функціонери назвали заяву абсурдною попри те, що після великого допінгового скандалу ось уже третю Олімпіаду росіяни виступають без державного прапору та гімну. Вперше в історії цілу країну відсторонили від великих змагань. Хоча спортсменів до ігор допустили, вони виступають як «спортсмени з Росії» під нейтральним прапором. І от новий скандал.

Анастасія Шаботова

Як все було?

На самому початку Олімпіади російські фігуристи перемогли у командному турнірі. І не в останню чергу завдяки виступам Валієвої. Проте церемонію нагородження чомусь відклали. Згодом стало відомо, що у пробах 15-річної спортсменки знайшли заборонений тріметазидин (серцевий препарат). Валієву відсторонили від змагань та погрожували забрати «золото» в усієї російської команди.

Згодом відсторонення скасували, перемогу зарахували, проте нагородження не буде. Так само було заявлено, що якщо спортсменка посяде одне із призових місць, церемонію нагородження скасують і в індивідуальному турнірі.

Валієва посіла лише четверте місце, хоча до змагань її перемога майже не викликала сумніву. Організатори не запросили її і на показові виступи.

Чому Валієву допустити до змагань?

Викликає подив, чому санкції після числених допінгових скандалів з росіянами були у цьому випадку такими м’якими. Головною причиною є те, що 15-річна Валієва є так званою «захищеною персоною» завдяки віку. Крім того проба була взята ще до Олімпіади.

Олександра Назарова – Максим Нікітін

«Захищені персони» – це спортсмени будь-якого рівня до 16 років. Неповнолітні не повинні доводити джерело потрапляння забороненого препарату в організм, а санкції щодо них є м’якшими. Хоча спроби пояснити, що Каміла проковтнула препарат, випивши щось з дідусевої склянки, і так не витримують жодної критики. Тим більше, що у її пробі знайшли й інші речовини, не заборонені, але їх комбінація з тріметазидином підвищує витривалість.

Що далі?

Так виглядає, що ситуація з Камілою Валієвою, черговою дівчинкою-вундеркіндом з непереможного тренерського штабу Етері Тутберідзе таки відкрила скриньку Пандори. І ось чому.

Для порівняння: німкеня Катаріна Вітт брала участь в 11-ти чемпіонатах Європи, в шести з них перемогла, француженка Сурія Боналі – у десяти, в п'яти перемогла, росіянка Ірина Слуцька перемогла у семи чемпіонатах Європи з 10-ти. Кожна має в активі по три Олімпіади. Давно було? Можливо, але італійка Кароліна Коснер має 8 чемпіонатів та 3 перемоги. До чого та статистика?

Річ у тім, що в жіночому одиночному катанні є елементи, насамперед ультраскладні стрибки, які фізично можуть виконувати тільки юні дівчата, по суті після 17-ти років (як в кого, звичайно) деякі з них виконати надзвичайно складно.

Тож останні вісім років російські непереможні медалістки майже повнстю представлена підлітками, яких тренує Етері Тутберідзе. Фактично щороку на льодовій арені з’являється чергова 15-річна дівчинка-вундеркінд, яку піднімають до неба. В середньому у 17 років вона йде, з’являється нова героїня. Маємо просто калейдоскоп імен між Сочі та Пекіном. Якщо врахувати, що на дорослих змагання виступати можна з 15-ти років, то активний час дуже маленький. Якщо цей вік припав на Олімпіаду – пощастило. Про десять чемпіонатів та три Олімпіади вже не йдеться. Хоча, звичайно, продовжити «термін придатності» можна, але за допомогою різних медпрепаратів та жорстких дієт.

Тривалий час про це говорили лише пошепки. Але все більше такі методи критикують публічно.

Каміла Валієва

«Я хочу подивитися, що станеться з цими дівчатами. Вони роблять ці стрибки з тілами, які ще не розвинулися, з кістками, які ще ростуть. Якими вони будуть у 40 років? Чи всім їм знадобляться нові стегна? Можливо, лікар або фізіотерапевт має висловитися до того, як станеться катастрофа», – заявив тренер олімпійського чемпіона Нейтана Чена (США) Рафаель Арутюнян.

Фактично жіноче катання перетворюється у дитяче, а у спортсменок 17+ все менше шансів потрапити на п’єдестал.

Все частіше професіонали говорять про підвищення віку, з якого юніорки можуть переходити у дорослий спорт. Це питання мають розглядати літом 2022 року. Подейкують, що з сезону 2023/24 віковий ценз планується підняти до 16 років, а у сезоні 2024/25 – до підсумкових 17. Вигладає, що скандал довкола «захищеної персони» Валієвої таки має відіграти тут вирішальну роль.