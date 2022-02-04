Танцюристка Олександра Назарова буде нести прапор України на відкритті Олімпіади

Українські фігуристи припинили участь у командних змаганнях з фігурного катання на Олімпіаді.

4 лютого, у день відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, стартували командні змагання з фігурного катання. Збірна України посіл на 9-ту позицію після трьох видів змагань.

У парному катанні Софія Голіченко та Артем Даренський показали 9-й результат у короткій програмі. Танцювальний дует Максим Нікітін та Олександра Назарова посіли 9-е місце у ритм-танці.

У чоловічому одиночному катанні Україна не виступала, бо Іван Шмуратко напередодні здав позитивний тест на ковід. За цей вид Україна автоматично здобула 0 балів.

У жіночому одиночному катанні нашу збірну представить Анастасія Шаботова, змагання відбудуться 6 лютого. Проте навіть при умові її успішного виступу балів, здобутих на попередніх етапах, Україні забракне, щоб пробитись у фінальну частину змагань, де беруть участь 5 команд із найбільшою кількістю балів. В активі української команди 4 бали, в Італії, яка наразі посідає останнє прохідне місце, 18 балів. Після першого дня змагань лідирує команда США – 28 балів. Останнє місце посідає Німеччина. Загалом у командних змаганнях беруть участь 10 команд (України, США, Канади, Японії, Китаю, Італії, Німеччини, Грузії, Чехії та ОКР (Росія знову не має права виступати під своїм прапором, її спортсмени виступають під прапором Олімпійського комітету).

Друга частина командного турніру (довільні програми чоловіків та пар, а також коротка програма у жінок) відбудеться 6 лютого. Завершаться командні змагання 7 лютого.