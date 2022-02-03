Іван Шмуратко ще має шанси виступити у індивідуальному турнірі

Український фігурист Іван Шмуратко буде змушений пропустити командні змагання з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні через позитивний тест на Covid-19.

Командні змагання з фігурного катання стануть першими за участі українських спортсменів на XXIV зимових Олімпійських іграх. Вони стартують 4 лютого, у день відкриття Олімпіади. Нагадаємо, що участь у командних змаганнях беруть участь лише топ-10 команд світового рейтингу Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Командний олімпійський турнір складається з двох частин: короткої та довільної програми. У короткій беруть участь усі 10 країн. Далі п'ять найкращих збірних вийдуть у другий етап, де змагатимуться у довільних програмах. За підсумками всіх прокатів визначаться найсильніші збірні Олімпіади.

Україну представлятимуть спортивна пара Софія Голіченко-Артем Даренський, танцюрсти Олександра Назарова-Максим Нікітін та одиночниця Анастасія Шаботова. Двадцятирічний Іван Шмуратко мав представляти Україну у змаганнях чоловіків-одиночників. Згідно з регламентом проведення змагань допускається участь у турнірі в трьох видах, замість чотирьох.

Лишається сподіватись, що фігурист зможе представити Україну в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого. На чемпіонаті Європи у Талліні Шмуратко фінішував 12-м.

Іван Шмуратко став другим українським спортсменом на Олімпіаді у Пекіні, який склав позитивний тест на ковід. Нагадаємо, біатлоністка Олена Білосюк не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді.