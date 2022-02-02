Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус

Українська біатлоністка Олена Білосюк отримала позитивний результат тесту на коронавірус і не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді. Про це повідомляє Суспільне.

Позитивний тест Білосюк отримала у вівторок, 2 лютого.

«Боялися цього з першого дня. Пішов “ефект доміно”. Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен отримав позитивний тест – Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів», – зазначив Урош Велепець.

За словами тренера, команда уже кілька днів без масажів через ситуацію з коронавірусом. А хвороба Олени Білосюк – «це катастрофа».

На жіночому тренуванні у середу, 2 лютого, були присутні усі українські біатлоністки, крім Олени Білосюк - це Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко. Це не перший випадок позитивного тесту в олімпійській команді України, однак перший саме серед спортсменів.