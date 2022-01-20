Паралімпієць з Львівщини став чемпіоном світу з біатлону
Бронзову медаль в цій дисципліні здобув спортсмен з Тернополя
Спорт — Софія Лазуркевич, 0 0
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У норвезькому Ліллегаммері Павло Баль зумів перемогти в індивідуальній гонці на 12,5 км
У четвер, 20 січня, паралімцієць Павло Баль з Львівщини став чемпіоном світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Про це повідомило управління спорту Львова.
У норвезькому Ліллегаммері Павло Баль зумів перемогти в індивідуальній гонці на 12,5 км. Бронзову медаль в цій дисципліні здобув Тарас Радь з Тернополя, а срібло дісталося корейцю Шін Еуї Гюну.
Павло Баль родом із Мостищини. Завершив цьогорічний сезон на 7-й позиції світового рейтингу. В Інваспорт потрапив після ампутації ніг. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.
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