У норвезькому Ліллегаммері Павло Баль зумів перемогти в індивідуальній гонці на 12,5 км

У четвер, 20 січня, паралімцієць Павло Баль з Львівщини став чемпіоном світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Про це повідомило управління спорту Львова.

У норвезькому Ліллегаммері Павло Баль зумів перемогти в індивідуальній гонці на 12,5 км. Бронзову медаль в цій дисципліні здобув Тарас Радь з Тернополя, а срібло дісталося корейцю Шін Еуї Гюну.

Павло Баль родом із Мостищини. Завершив цьогорічний сезон на 7-й позиції світового рейтингу. В Інваспорт потрапив після ампутації ніг. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.