Це перша медаль України на цьому етапі Кубка світу

Українські біатлоністи Артем Тищенко та Дарія Блашко виграли бронзу в одиничній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Обергофі. Це перша медаль для українців у цьому біатлонному сезоні.

Бронзову медаль українці виграли 8 січня в рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону. Перші два місця посіли Росія і Австрія.

Під час змагань на трасі були складні погодні умови, пориви вітру, тому дуже важливою була точність стрільби. Багато команд втратили шанси на перемогу саме через значну кількість промахів і штрафні кола. 7 січня під час спринту також були складні погодні умови – сніг і вітер, і Дарія Блашко одна з небагатьох відстрілялася в нуль. Вона показала найкращий чистий час серед усіх учасниць на своєму першому етапі. Для неї це друга медаль в кар'єрі на етапах Кубка світу. Артем Тищенко здобув свою третю медаль у цій самій дисципліні.

Також 8 січня відбулась класична змішана естафета, де виступали Артем Прима, Дмитро Підручний, Валентина Семеренко та Юлія Джима. Вони посіли 10 місце.