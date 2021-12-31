Ви вже, певно, стомилися від підсумків року – у медіа та соцмережах, проте потерпіть прочитайте ще одні. Адже де не найлогічніше щось підсумовувати, як у змаганнях? 2021 рік приніс українським спортсменам багато шансів, і не лише суто спортивних. Чи всі ними скористалися? Пригадуємо оперативно разом із ZAXID.NET.

***

Олімпійські сподівання та розчарування

Цьогоріч відбулися три важливі турніри, які перенесли на рік через пандемію, – Олімпіада з Паралімпіадою та чемпіонат Європи з футболу. Перші змагання стали для українців найменш успішними з усіх Олімпійських Ігор, у яких українцям доводилося брати участь: усього 19 медалей, з яких тільки одна – золота.

Але все ж тут є, що і кого відзначити – і ми говоримо навіть не про єдиного чемпіона Жана Беленюка (хоча, погодьтеся, не так багато чинних політиків у всьому світі можуть похвалитися олімпійським золотом). Детальніші підсумки Олімпіади в Токіо можна прочитати в іншому матеріалі, а зараз кілька найцікавіших моментів:

Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд з плавання на 800 м у півфіналі змагань, проте у фіналі не зміг повторити свій результат і здобув лише бронзу. На його рахунку є і ще одне срібло – на дистанції 1500 м.

Львівська велогонщиця Олена Старікова виграла срібло у спринті. Це було дещо несподівано, адже раніше вона здобувала медалі на чемпіонатах в іншій дисципліні – кейрін, яка на Олімпіаді їй не піддалася.

Еліна Світоліна виграла першу в історії України олімпійську медаль з тенісу – бронзу. І дивитися цей матч без заспокійливих було складно, адже перший сет українка розгромно програла 1:6.

Еліна Світоліна після перемоги впала на корт і розплакалася (фото Getty Images)

16-річний Олексій Середа посів шосте місце у фіналі зі стрибків у воду. Як для наймолодшого чемпіона Європи в історії цього виду спорту (йому тоді було лише 13 років) це вже велике досягнення – і заявка на медалі на наступних Іграх.

Ярослава Магучіх була однією з основних олімпійських надій України, проте здобула в стрибках у висоту лише бронзу. А ще – потрапила у скандал через обійми з російською спортсменкою, яка змагання виграла. Пізніше Ярослава Магучіх пояснила свій вчинок олімпійським традиціями, а також заодно очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту.

Паралімпійський розрив

Українські паралімпійці традиційно виступають краще за своїх колег на Олімпіадах. Цьогоріч з 98 медалями вони посіли шосте загальнокомандне місце в медальному заліку. Нашим спортсменам вдалося завоювати 27 бронзових, 47 срібних та 24 золоті медалі.

Четверо українських паралімпійців встановили світові та паралімпійські рекорди. Максим Крипак встановив рекорди у комплексному плаванні на 200 метрів та вільним стилем на 100 метрів, Андрій Трусов – у плаванні на 100 метрів на спині, а Єлизавета Мерешко – у плаванні на 50 метрів та 100 метрів вільним стилем, а Зоя Овсій встановила рекорд у метанні булави.

Фото Getty Images

Найяскравішою зіркою Паралімпіади в Токіо став 26-річний Максим Крипак. Усього він виграв сім медалей, із яких п’ять – золотих, та по одній срібній і бронзовій. Він став найбільш титулованим спортсменом Паралімпіади-2020. Уперше в історії таке звання отримав українець. Крім того, він став найбільш успішним паралімпійцем в історії України: на його рахунку ще вісім медалей Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро – п’ять золотих і три срібні. Тож не дивно, що він отримав звання Героя України.

Топ-збірна

Євро-2020 – перший чемпіонат Європи з футболу, до якого нашій збірній вдалося пробитися самостійно, а не завдяки статусу країни-господаря. Суперники по групі давали шанси вийти до 1/8 фіналу, але ми успішно ними не скористалися. Українці виграли лише один матч проти Північної Македонії (який без валідолу теж було важко дивитися) і посіли третє місце в групі.

Шанси на вихід до 1/8 лишалися, але треба було почекати (і помолитися) на результати матчів у паралельних групах. І вони не підвели: Швеція обіграла Польщу, а Іспанія – Словаччину, що дозволило українцям пройти до наступного етапу. В 1/8 за іронією долі українці зустрілися зі шведами, яких перемогли завдяки голу дебютанта збірної Артема Довбика на останніх хвилинах компенсованого часу. До речі, Довбика, який виступає за «Дніпро-1», цьогоріч визнали найкращим гравцем в українському чемпіонаті.

У чвертьфіналі турніру Україна програла Англії, і багато вболівальників розчаровано захитали головами. Але, будьмо відвертими, наша збірна – не топ-команда світу чи навіть Європи, і її потрапляння до восьми найкращих на Євро-2020 – це скоріше про везіння, а не про майстерність. Якби не Швеція (з якою потім так незручно вийшло), ми б і до 1/8 не вийшли. Тим більше, зараз є надії на вихід до плей-оф чемпіонату світу. У груповому етапі українці не програли жодного матчу – у тому числі французам, які, на хвилиночку, чинні чемпіони світу.

Ще одне досягнення Євро-2020 – українські спортсмени почали спілкуватися з журналістами українською мовою. «30 років незалежності, 8 років війни з Росією, а вони тільки зараз українською заговорили? Де ж тут досягнення?» – спитаєте резонно ви. Але так, для багатьох людей (особливо тих, які живуть ближче до російського кордону) це і зараз досягнення – не дарма ж війна з Росією взагалі почалася. Тому такі вчинки варто привітати. Як і гасло «Слава Україні! Героям слава!» на футболках збірної.

Єврокубковий біль

У той час, коли збірна тішить своїх уболівальників (як може, так і тішить), того ж про українські клуби сказати не можна. «Зоря» не вийшла з групи навіть у Лізі конференцій – такому собі втішному турнірі, який вигадали для тих клубів, які не пробилися до Ліги чемпіонів та Ліги Європи. «Шахтар» і «Динамо» ж ганебно вилетіли з груп у ЛЧ, забивши лише три м’ячі на двох.

«Гірники» спромоглися на дві нічиї, а кияни – лише на одну. На їхні перші матчі проти «Реала» та «Баварії», які розкатали українських грандів з рахунками 5:0, було боляче дивитися. Так, «Реал» і «Баварія» – топ-клуби світу, проте і «Динамо» з «Шахтарем» – не «Луцьксантехмонтаж-536», хоч виглядали на полі саме так. Заради справедливості: до матчів-відповідей українці навчилися грати і дали достойний бій, проте це не допомогло. А завдяки попереднім незвитягам у наступному розіграші ЛЧ жоден український клуб напряму до групового етапу не вийде.

Віктор Циганков втратив шанс забити у ворота «Бенфіки» в останньому матчі ЛЧ (фото Getty Images)

Повернення надії до «Львова»

Оскільки цей текст пишеться у Львові, не можна не згадати і про відродження/переродження львівських «Карпат». При всій повазі до «Руху» та «Львова», які виступають у Прем’єр-лізі, саме «Карпати» традиційно й історично вважаються головною командою міста. І тому занепад клубу в останні роки викликав особливий біль у вболівальників, а його повернення в новому юридичному статусі – промінчики надії.

Зараз «зелено-білі» виступають у Другій лізі, звідки збираються вже за результатами першого сезону піднятися до Першої ліги і почати змагання за вихід в УПЛ. За 10 матчів до завершення сезону вони посідають перше місце в турнірній таблиці групи А.

Нащадки Кличків

Олександр Усик, вигравши все, що можна було у першій важкій вазі, перейшов до супертяжів і вже в третьому своєму бою роздобув колекцію поясів. У бою проти Ентоні Джошуа він не був фаворитом, а дарма: саме українському боксеру віддали перемогу одноголосно всі судді. До абсолютного чемпіонства бракує лише перемоги над Тайсоном Ф’юрі, який вже й сам приглядається до Усика.

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі зустрілися в Нью-Йорку на бою Василя Ломаченка проти Річарда Коммі (фото Getty Images)

Тим часом у легкій вазі перемогу у 2021 році святкували одразу два українські боксери – Василь Ломаченко та Денис Берінчик. Останній вшосте захистив титул чемпіона за версією WBO International, перемігши російського боксера Ісу Чанієва, що особливо приємно.

Ложка дьогтю

У свою чергу Василь Ломаченко декласував ганського боксера Річарда Коммі, здобувши титул чемпіона за версією WBO Inter-Continental. Та радість від його перемоги затьмарює прихожанство в УПЦ МП і відверто не зовсім патріотична позиція боксера, яка виглядає непохитною. Тим не менше, громадянство змінювати він не поспішає – на відміну від олімпійської чемпіонки з фігурного катання Оксани Баюл та легкоатлетки Софії Яремчук, які цьогоріч вийшли з українського громадянства на користь США та Італії відповідно.

Ще один спортсмен, який потрапив у скандал через необережні висловлювання про українсько-російську війну, – олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко. В інтерв’ю Tribuna він сказав, зокрема, що те, що Росія – агресор, є «неоднозначним», хоч і зізнався, що особливо ситуацією не цікавиться. Пізніше він заявив, що його слова перекрутили, та подякував військовим на фронті. Що ж, навряд його слова дійсно були перекручені, але добре, що ці слова – не принципова позиція.

І ще кілька перемог

19-річний український боксер Юрій Захарєєв виграв золото чемпіонату світу у ваговій категорії до 71 кг, перемігши у фіналі росіянина Вадима Мусаєва. Для України це перше золото чемпіонату світу починаючи з 2017 року.

18-річний гімнаст Ілля Ковтун здобув бронзу у багатоборстві на дебютному чемпіонаті світу. Це друга в історії медаль, яку виграли українці в цій дисципліні за часів незалежності. На честь українського спортсмена назвали новий елемент у спортивній гімнастиці, який він вперше виконав на паралельних брусах у кваліфікації турніру.

На честь Іллі Ковтуна назвали новий елемент у спортивній гімнастиці, який виконується на паралельних брусах (фото Getty Images)