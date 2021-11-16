Збірна України з футболу обіграла збірну Боснії та Герцеговини та вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу 2022 з другого місця в групі. Матч у Зениці завершився з рахунком 2:0. Тепер українці позмагаються за три путівки в груповий етап мундіалю зі ще 11 збірними.

Боснійці підійшли до матчу з українцями не мотивованими з турнірної точки зору: після програшу фінам вони втратили будь-які шанси на вихід у плей-оф. Через це трибуни стадіону «Біліно Поле» були напівпустими, що не завадило присутнім вболівальникам неетично засвистати гімн України. Водночас збірній Україні потрібна була лише перемога (і щоб збірна Фінляндії не обіграла збірну Франції), тому її домінування на полі розпочалося з перших хвилин.

На 6 хвилині на удар здалеку зважився Руслан Маліновський, який чудово зіграв проти болгар минулого тижня, а на 13 хвилині – Олександр Зінченко, проте обидвом не вистачило трішки точності. На 20 хвилині шанс мав Роман Яремчук, проте він не дотягнувся до подачі Едуарда Соболя. За декілька хвилин він все ж пробив по воротах, проте голкіпер парирував удар.

На 27 хвилині боснійці спромоглися на перший більш-менш небезпечний момент біля воріт українців, адже більшість часу вони проводили в досить успішному захисті, а в атаках їм не вистачало останнього удару. Ермедин Демирович вирішив пробити у дотик по воротах, та спроба була неточною.

Відразу ж після цього Андрій Ярмоленко відповів неточним ударом здалеку по воротах боснійців. Після цього гра заспокоїлася, українці більше утримували м’яч, проте нічого створити не могли. Та перший тайм міг завершитися голом господарів: Денніс Хаджікадуніч пробив головою після кутового – і Георгій Бущан зробив неймовірний сейв, перевівши м’яч з лінії воріт у стійку, після чого його винесли зі штрафного українські захисники.

Другий тайм розпочався відверто нудно. Лише на 57 хвилині довга перепасовка українців біля штрафного суперника вилилася в удар Яремчука повз ворота. Та вже за хвилину Віктор Циганков розігнав атаку по лівому флангу і віддав передачу в штрафний. Ярмоленко не зміг її замкнути, проте несподівано з-за спин боснійських захисників вилетів Зінченко, який пробив фактично в пусті ворота – Україна вийшла вперед.

Натомість боснійці стали більш активними в атаці та додали роботи Бущану, який запам’ятається всім вболівальникам своїми чудовими сейвами. На 79 хвилині Артем Довбик, який буквально кілька хвилин як змінив на полі Яремчука, вийшов один на один з воротарем та подвоїв перевагу українців. Під кінець основного часу він мав ще один момент, обігравши навіть голкіпера, проте м'яч з лінії воріт виніс захисник. У паралельному матчі збірна Франції зробила свою частину роботи, обігравши Фінляндію з таким же рахунком.

Перемога над боснійцями дозволила збірній України посісти друге місце в групі D з 12 очками, тоді як Фінляндія з 11 очками лишилася на третьому місці. Тепер українці позмагаються за три путівки в груповий етап мундіалю зі ще 11 збірними – дев’ятьма тим, що посіли другі місця в інших групах, та двома, які вийшли у плей-оф за рейтингом Ліги націй.

Усі команди розділять жеребкуванням на три шляхи, у кожному з яких зіграють два одноматчеві півфінали та фінал. Переможці кожного шляху вийдуть до групового етапу чемпіонату світу. Матчі плей-оф відбудуться в кінці березня. У них зіграють Україна, Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс, Туреччина, Польща, Північна Македонія, Австрія та Чехія.

Додамо, що прямі путівки в груповий етап ЧС-2022 отримали збірні Сербії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Данії, Нідерландів, Хорватії, Англії та Німеччини.