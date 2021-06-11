Виконком Української асоціації футболу (УАФ) на своєму засіданні 11 червня визнав гасла «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

Він зазначив, що 45 членів комітету затвердили футбольні символи та футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!»

Також разом із малим гербом Української асоціації футболу у вигляді тризубу з написом Ukraine на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені та в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб – карту України з тризубом в центрі.

«Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!», – написав Павелко.

Як інформував ZAXID.NET, УЄФА попросила Україну прибрати напис «Героям слава!» з форми своєї збірної з футболу на Євро-2020, оскільки вважає політичним. В асоціації пояснили, що ще раз проаналізували дизайн форми після звернення Росії й постановили, що поєднання двох гасел «Слава Україні!» та «Героям слава!» нібито має політичний контекст, а також «історичний і мілітаристський підтекст».

6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!». Дизайн форми обурив, зокрема, представницю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову й депутата Держдуми РФ Дмитра Свищова. Останній узагалі закликав УЄФА заборонити Україні грати в новій формі.

УЄФА не мала претензій до української форми, але після того, як нею обурилася Росія, асоціація вирішила переглянути своє рішення.

Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко 10 червня вилетів до Рима на переговори з представниками УЄФА.