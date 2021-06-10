Спілка європейських футбольних асоціацій вважає поєднання слоганів «Слава Україні» та «Героям слава» політичним

Поєднання слоганів «Слава Україні» та «Героям слава» вважається політичним, з історичним і мілітаристським значенням. Саме так в УЄФА відповіли на запит спортивного сайту Tribuna.com про те, чому зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган «Героям слава».

«Після висловленої стурбованості з боку Російського футбольного союзу УЄФА підтвердив свою позицію щодо елемента дизайну на передній частині футболки національної збірної України (карта України – Ред.). У резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була схвалена членами-державами, визнано ті територіальні межі, які зображено на формі національної збірної. З цієї причини УЄФА не вимагає якихось змін цього елемента дизайну, оскільки він відповідає критеріям, викладеним у статті 12 правил УЄФА про екіпіровку», – повідомили в УЄФА.

В УЄФА також підтвердили, що слоган «Слава Україні» на зовнішній стороні футболки був затверджений у 2018 році.

«УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпіровку. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути на футболці збірної України», – йдеться у відповіді футбольного відомства.

В УЄФА також зазначили, що уважно вивчали недавно доданий на новий комплект форми слоган «Героям слава», який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а тоді затверджений у грудні 2020 року.

«Однак у той час не розглядався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичне і мілітаристське значення. Тому слоган слід вилучити, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпіровку», – резюмували в УЄФА.

Зазначимо, що президент УАФ Андрій Павелко вилетів у Рим на переговори з УЄФА з приводу форми збірної України з футболу.

Як інформував ZAXID.NET, УЄФА зобов'язала національну збірну Україну з футболу прибрати з нової форми гасло «Героям слава!».

Збірна України представила нову форму для Євро-2020 6 червня. Головними елементами форми став контур території України попереду. Позаду над прізвищами гравців нанесено напис «Слава Україні!», а на звороті – «Героям слава!».

Майже одразу ця форма викликала бурхливу реакцію в Росії, де МЗС назвало комплект «висловленням певної політичної позиції». Але вже 7 червня в УЄФА розповіли російським ЗМІ, що нова форма збірної України затверджена організацією і команда зможе грати в ній на Євро-2020.