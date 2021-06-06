Нова форма збірної України з футболу

Вже 11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу. На ньому виступить і збірна України. До цього турніру наша збірна представила новий дизайн форми.

Форма виконана у трьох варіантах – жовтому, синьому та білому.



Нова форма збірної України

Головними елементами форми став контур території України попереду. Позаду над прізвищами гравців нанесено напис «Слава Україні!», а на звороті – «Героям слава!».



Написи «Слава Україні!» та «Героям слава!» на формі збірної України

Збірна України на Євро-2020 стартує 13 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Після цього будуть два матчі в Бухаресті – 17 червня проти Північної Македонії, а 21 червня – проти Австрії.

Фінал чемпіонату Європи з футболу запланований на 11 липня в Лондоні.