Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала «відчайдушною художньою акцією» презентацію форми національної збірної України з футболу, на якій міститься зображення карти України з окупованим Росією Кримом. Про це повідомляє сайт «Бабель».

«Прийом не новий. Називається тромп лей (trompe-l'œil) – спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки – уявлення доступного, відчутного, але насправді вигаданого. У російській мові є простий аналог складного терміну – «обманка», – заявила речниця російського зовнішньополітичного відомства.

Захарова також обурилася написам «Слава Україні!» та «Героям Слава!» на формі національної збірної України, вказуючи начебто на намагання офіційного Києва «політизувати футбол».

Своєю чергою, розкритикував нову форму збірної України з футболу депутат Держдуми Дмитро Свищов, який висловив переконання, що УЄФА має заборонити футболістам виступати у ній на чемпіонаті Європи.

За його словами, форма є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

«В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям [...] Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вираження певної політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях», – заявив Свищов.

Цікаво, що на бурхливу реакцію в Росії стосовно екіпірування збірної України, у якому вона виступатиме на Євро-2020, відреагував голова Комітету збірних УАФ Mирон Mаркевич

«Перш за все, хотілося б порадити цим «експертам» краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і без гімну. А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати й рекомендувати. Я повністю згоден з президентом УАФ Андрієм Павелком, який сказав, представляючи нову форму, що силует України буде надавати сил нашим гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну: від Сімферополя і Севастополя до Києва, від Донецька і Луганська – до Ужгорода», – поділився Маркевич у коментарі meta-ratings.

Як інформував ZAXID.NET, 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, у якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На передній частині футболки, у центрі розміщена емблема збірної, а також контури України. Також на комірі будуть написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!».