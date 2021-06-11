Збірна України з футболу зможе виступати на Євро-2020 у затвердженому раніше варіанті форми з гаслом «Героям слава!», але у неї доведеться внести одну зміну, повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

УАФ та УЄФА досягли компромісу за результатами перемовин щодо гасла «Героям слава!» на внутрішньому боці футболок збірної України з футболу. Відповідно до прийнятого рішення, Україна зможе виступати на Євро-2020 з цим гаслом, однак на внутрішній бік футболок додадуть також інші футбольні символи України.

«До раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішньому боці футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ЩЕ ОДНИМ написом “Слава Україні”. Гасло “Героям слава!” буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців», – заявив Павелко.

При цьому, за словами президента УАФ, футболки, які виготовили раніше «мільйонними тиражами», з продажу не вилучатимуть.

Нагадаємо, 10 червня УЄФА дозволила українській збірній виступати у футболках, на яких зображено мапу України (включно з окупованим Росією Кримом» і гаслом «Слава Україні!». Разом з тим УЄФА зобов’язала українську збірну прибрати з внутрішнього боку футболок гасло «Героям слава!» або замалювати його, оскільки воно, як вважають в УЄФА, є «мілітаристським». Таке рішення європейська футбольна спілка ухвалила після звернення Російського футбольного союзу, в якому той висловив «стурбованість» цими гаслами.

При цьому такий дизайн форми збірної України УЄФА затвердила ще в грудні 2020 року.

Після скандального рішення УЄФА, прийнятого на підставі звернення росіян, УАФ затвердила «Слава Україні!» та «Героям слава!» футбольними гаслами.