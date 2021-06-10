Гасло «Героям слава!»,знаходиться на внутрішній частині комірця футболки

УЕФА зобов'язала національну збірну Україну з футболу прибрати з нової форми гасло «Героям слава!». Про це повідомляє агенція AFP.

В УЄФА кажуть, що ще раз проаналізували дизайн форми після звернення Росії. Чиновники вважають, що карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає приналежність Криму до України. Гасло «Слава Україні!» також залишиться, «оскільки сам по собі він може розглядатися як політичний».

Але іншу частину – «Героям слава!», яка знаходиться на внутрішній частині комірця, збірна має прибрати, оскільки «в поєднанні з першим гаслом вона має очевидний політичний підтекст».

Пізніше цю інформацію «Суспільному» підтвердила Українська асоціація футболу, пообіцявши згодом офіційно прокоментувати заборону УЄФА.

Збірна України представила нову форму для Євро-2020 6 червня. Головними елементами форми став контур території України попереду. Позаду над прізвищами гравців нанесено напис «Слава Україні!», а на звороті – «Героям слава!».

Майже одразу ця форма викликала бурхливу реакцію в Росії, де МЗС назвало комплект «висловленням певної політичної позиції». Але вже 7 червня в УЄФА розповіли російським ЗМІ, що нова форма збірної України затверджена організацією і команда зможе грати в ній на Євро-2020.

Зазначимо, що Євро-2020 триватиме з 11 червня по 11 липня. Збірна України на Євро-2020 стартує 13 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Після цього будуть два матчі в Бухаресті – 17 червня проти Північної Македонії, а 21 червня – проти Австрії.