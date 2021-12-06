На презентації оновленого футбольного клубу «Карпати» у липні його керівники оголосили амбітну мету: за результатами першого сезону вийти з Другої ліги в Першу, а наступного – уже в Прем’єр-лігу. І зараз львів’яни вже на півшляху до першої мети – вони є лідерами турнірної таблиці, зазнавши тільки двох поразок у сезоні.

Про найважчих суперників, програш у кубковому матчі, нову спортивну базу та фірмовий магазин ZAXID.NET поспілкувався з головним тренером ФК «Карпати» Андрієм Тлумаком та маркетинговим директором клубу Андрієм Білоусом.

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2021 рік команда завершує на першому місці турнірної таблиці, проте це ще не фінішна пряма. Що треба покращити за підсумками року? Які підсилення плануєте під час зимової перерви?

Андрій Тлумак: Ми задоволені тим, що за такий короткий період зробили хороший колектив і команда показує хороший футбол. Ми будемо підсилюватися точково – нам важлива не кількість, а якість. Тренерський штаб веде перемовини з 3-4 гравцями, проте поки що не можу назвати їхні прізвища, контракти ще не підписані. Не факт, що всі вони до нас прийдуть, бо все ж ми ще граємо у Другій лізі, але ми маємо нефінансові аргументи, щоб їх переконати, що у нас є перспективи і розвиток.

Ваш старший син Юрій грає у «Чорноморці». Чи хотіли б ви його бачити в «Карпатах»?

Андрій Тлумак: Це дуже болюча тема. Звичайно, як футболіста я б хотів його мати в команді, бо вважаю його перспективним молодим гравцем. Але знаючи свій характер, своє ставлення до футболу, що все має бути по максимуму… Якби він був у команді, то мав би бути на голову сильнішим за інших, бо інакше всередині команди про нього говорили б: «А, він син тренера, тому він його ставить». Так само і вболівальники говоритимуть, якщо буде якась помилка. Тому це було б складно для нас обох.

Андрій Тлумак (фото ФК «Карпати»)

Є приклад Руслана Костишина. Коли він тренував «Колос», його син Денис там грав. І я спілкувався з багатьма футболістами з клубу, і вони казали, що їм дуже шкода хлопця. Уся критика йому прилітала, від нього дуже багато вимагали. Добре, що хлопець це нормально сприймав, а інший міг би психанути, і тоді б втратився зв’язок батька з сином.

В інтерв’ю на сайті «Карпат» Денис Галенков сказав, що підписував контракт без роздумів і вагань, оскільки «Карпати» – це великий клуб, не клуб Другої ліги за своїм рівнем. Ви вже замислюєтеся про Першу лігу?

Андрій Тлумак: Звичайно. І на початку, коли ми запрошували хлопців, я відразу казав, що ви йдете не в Другу лігу, а в ФК «Карпати». Це футбольний бренд №1 у Західній України. Звичайно, його зараз потрібно знову піднімати, але якщо ми станемо сильними, все можливо.

Уже оцінюєте потенційних суперників?

Андрій Тлумак: Ні. Попереду ще є 10 матчів, і ми дивимося на них. Ми маємо їх виграти і спокійно вийти у Першу лігу, а тоді вже будемо дивитися на суперників там. Тим більше, у нас в країні ситуація не дуже стабільна, деякі команди втрачають фінансування і зникають, тому ще невідомо точно, хто буде у Першій лізі наступного сезону.

Ви вже зустрілися на полі з усіма конкурентами по Другій лізі. З ким було найважче грати?

Андрій Тлумак: Конкретно назвати не можу, але найважче було на початку. Команда тільки зібралася, ще не до кінця розуміла тих тактичних моментів, які ми запропонували, притиралася. З одного боку, шкода, що ми вилетіли з Кубка, бо Львів, усі вболівальники хочуть Кубок, як і ми самі. Проте тоді ми не були до цього готові, бо часу для підготовки було дуже мало, футболісти не встигли зрозуміти, що ми від них хочемо.

Тому, з іншого боку, може, і добре, що ми вилетіли: у нас з’явився час, з’явився тижневий цикл, завдяки чому ми відпрацьовували те, що потрібно. І після того, як ми вилетіли з Кубка, було 13 перемог поспіль, тому я вважаю, що все сталося так, як мало б бути.

Кілька місяців тому була інформація, що футболісти «Карпат» отримують у середньому 50 тис. грн на місяць плюс 10 тис. грн бонусів за перемогу. Плануються зміни по зарплатах у разі виходу до Першої ліги?

Андрій Білоус: Ми заклали на початку в бюджеті, що видатки на зарплати зростуть мінімум у півтора рази вже у Першій лізі. Хоча і зараз, я думаю, зарплата футболістів є конкурентною, навіть порівнюючи з Першою лігою. Крім того, важливим є те, що виплати здійснюються вчасно та регулярно.

Андрій Білоус (фото УНІАН)

Тоді, коли ви вилетіли з Кубка, ви ще програли два матчі – ЛНЗ та «Діназу». Чи вдарили три поспіль поразки по моральному духу команди?

Андрій Тлумак: Ні, бо в нас якісні, кваліфіковані гравці. Крім того, нас підтримувало керівництво. Після третьої поразки до нас прийшли керівники і сказали: «Працюйте, у вас повний карт-бланш, ми вам повністю довіряємо». І це, напевно, найбільше надихнуло і додало впевненості у своїх силах, тому що критика тоді була з усіх боків. Тиск був досить великий, але підставлене керівництвом плече багато вартує.

Ви збираєте перед грою команду в готелі. Що ви там робите? Як налаштовуєтеся на гру?

Андрій Тлумак: Відбувається багато тактичних занять, під час яких ми, зокрема, показуємо відео матчів суперника, обговорюємо тактичну побудову нашої гри. Та найголовніше те, що гравці можуть по-справжньому відпочити. У частини футболістів, наприклад, є малі діти, і їм не поясниш, що тато готується до матчу, тому йому треба відіспатися. Крім того, це хороший момент для команди, адже ми фактично як сім’я. Коли буде добудована база, то такі збори відбуватимуться там.

На якому етапі перебуває будівництво нової спортивної бази біля Бартатова?

Андрій Білоус: База будується, залили фундамент і основу першого поверху, засіяли одне з двох полів. Це буде триповерхова споруда. На другому поверсі розміщуватиметься команда U19, яку ми формуватимемо на основі команди U17 Львівського фахового коледжу спорту, на третьому – основна команда. На першому поверсі буде їдальня, тренажерні зали, медичний блок, басейн тощо.

Здати базу мають перед початком наступного футбольного сезону. Чи встигнуть – важко сказати, але ми сподіваємось на це. Трохи затягнулося отримання дозволів, тому дещо із запізненням почалися роботи, відстають трохи від графіку, проте обіцяють надолужити.

А зараз основна команда тренується на верхніх полях стадіону «Україна»?

Андрій Білоус: Переважно так. Кілька разів тренувалися на стадіоні «Школяр» на Погулянці, де є дитячо-юнацька школа «Карпат», а також на «Україні».

Коли добудується база, ці поля для тренувань використовуватимуть?

Андрій Білоус: Так. Зараз ми також розмовляємо з міською радою про нижні поля біля стадіону «Україна», оскільки вони включені в територію Снопківського парку. Це накладає певні обмеження на користування, проте для спортивних потреб в принципі вони можуть використовуватися. Там фактично влазять два повноцінні поля, і я думаю, що ми невдовзі знайдемо порозуміння, як юридично все правильно зробити.

Які у вас плани на молодіжну команду?

Андрій Тлумак: З наступного року ми вже створимо команду U19. Поки що немає бачення, де ми будемо грати – чи в U19 Першої ліги, чи в іншому, якомусь сильнішому турнірі. Там зараз є сильна команда із хорошим тренером Володимиром Вільчинським, якого цього року визнали найкращим дитячим тренером в Україні. Хочемо на збори зараз взяти двох хлопців. Загалом ми з великими перспективами дивимося на той колектив і хочемо черпати звідти нові кадри для першої команди.

Денис Кожанов – безумовний лідер, капітан команди. Хто ще його в цьому підтримує на полі?

Андрій Тлумак: У нас загалом дуже дружна команда, проте я можу відзначити Сергія Сімініна – це реально капітан без пов’язки. У роздягальні, на тренуваннях він доповнює Дениса. Вони дружать, між ними немає ніякої ревності, хто з пов’язкою, а хто без. Сергій повністю підтримує Дениса, і це дуже важливо для команди загалом.

Сергій Сімінін (фото ФК «Карпати»)

А взагалі бували серед гравців конфліктні ситуації?

Андрій Тлумак: В інших командах, звичайно, трапляється таке, бо спорт – це конкуренція, усі хочуть грати і не завжди розуміють рішень тренерів, кого випускати на поле. Проте в нас за ті півроку, що ми працюємо, такого не було. У нас і гравців не так багато – ми свідомо обирали саме якісних футболістів. У Другій лізі футболісти мають грати, інакше створюється нездорова конкуренція і ламається мікроклімат.

10 років тому ви з Денисом Кожановим були одноклубниками по «Карпатах». Це не заважає зараз субординації?

Андрій Тлумак: Зовсім ні. Денис – хороший гравець і просто вихована людина, тому такого не може бути. Звичайно, поза полем ми можемо звертатися один до одного на «ти», але в команді завжди є «Богданович» (Андрій Богданович Тлумак – прим. ред.) і немає жодних проблем.

Андрій Тлумак та Денис Кожанов у минулому були одноклубниками (фото ФК «Карпати»)

Яка співпраця з фанатами клубу?

Андрій Білоус: Те, що фанатська громадська організація передала нашому клубу історичну емблему в користування, уже свідчить про діалог між нами. Очевидно, що передачі емблеми б не було, якби не вибудувалася взаємна довіра. Ми постійно комунікуємо з фанатами, проблем у цьому немає.

Андрій Тлумак: Ми постійно з ними спілкуємося, і після кожного матчу підходимо до сектора, є вже певні ритуали, як ми святкуємо перемогу. Навіть на виїзні матчі досить велика кількість фанатів їздить, і це дуже надихає.

Фото ФК «Карпати»

Чи плануєте відкриття фірмового магазину?

Андрій Білоус: Так, за кілька днів ми запустимо інтернет-магазин на своєму сайті. Чекали, поки з’являться титульні спонсори, щоб забрендувати футболки, а зараз очікуємо на повний асортимент сувенірної продукції. Футболки будуть як дорослі, так і дитячі, білі і зелені, частина з них буде без спонсорів і можна буде набити номер улюбленого футболіста чи власне прізвище. Крім футболок, пропонуватимемо рози, горнятка, наклейки, ручки, парасольки, бафи тощо.

Також ми домовляємося з магазинами-партнерами про те, щоб усю цю продукцію можна було купити офлайн у Львові. Це ще не буде фірмовий магазин, але ми й над цим працюємо, шукаємо приміщення.

Ви отримали в оренду стадіон «Україна» на 10 років, який ще до того понизили в категорії. Чи плануєте там ремонти, реконструкції, аби це виправити?

Андрій Білоус: Стадіон і ділянка під ним належать місту, тому будь-які зміни ми там можемо робити тільки за погодження з міською владою. Важливо знайти, у тому числі, і правильну юридичну форму співпраці. Тут поки що більше запитань, ніж відповідей.

Ми б хотіли модернізувати стадіон, привести до сучасних норм, хоча поки що масштаби цього важко оцінити – часом модернізація співмірна з новим будівництвом. Ми працюємо над ескізним проектом, уже розглянули кілька варіантів, але жоден з них нам не підійшов. Наступний крок – фінансові розрахунки, наскільки ця інвестиція буде окупною та економічно доцільною, а вже після цього – реалізація проекту.

Фан-сектор «Карпат» на стадіоні «Україна» під час останнього матчу в цьому році (фото ФК «Карпати»)

Кошти на це ви вже закладали в бюджеті?

Андрій Білоус: Ні, ми там закладали витрати тільки на поточне утримання стадіону. Якщо буде погоджений проект модернізації з міською радою, тоді вже, думаю, засновники збиратимуться і виділятимуть додаткові кошти.

Що змінили перші угоди зі спонсорами – ТМ «Львівське, «Галка» та «Трускавецька» – для команди? Чи домовляєтеся з кимось ще про співпрацю?

Андрій Білоус: Звичайно, ми працюємо над залученням інших спонсорів, ведемо переговори, пропонуємо різні формати співпраці. Інвестиції для відродження «Карпат» зовсім іншого рівня, ніж для тих клубів, які вже існують. Зокрема, будівництво бази – це значне фінансове навантаження. Спонсорські кошти, звичайно, нам допомагають, проте поки що вони становлять порівняно невеликий відсоток загального бюджету. Але я впевнений, що з часом пропорції зміняться.

Головний меседж цих угод – те, що великі бізнеси заявляють про підтримку відродження «Карпат». Так, угода з «Карлсберг Україна» (власник ТМ «Львівське» – прим. ред.) розрахована на досить тривалий період, і це хороший сигнал, що в нас вірять. Це великий кредит довіри для нас.