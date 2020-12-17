Візуалізація нової тренувальної бази, яку планують збудувати біля лісу у селі Бартатів

Львівський футбольний клуб «Карпати», який зараз виступає у другій лізі, матиме нову спортивну базу. Її збудують у селі Бартатів за 10 км від Львова. На місці будівництва вже розпочали підготовчі роботи. Ділянку в оренду отримала новостворена фірма, прямо не пов'язана з футбольним клубом, однак, як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, насправді йдеться про будівництво бази для «Карпат».

Бартатівська сільська рада 30 листопада цього року провела аукціон з продажу прав оренди 3,5 га землі, призначеної під будівництво та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту. Стартовий розмір річної орендної плати становив трошки більше як 82 тис. грн. На аукціон зголосилися два учасники, у результаті перемогло ТзОВ «ДЕПОРТЕС», запропонувавши розмір орендної плати 86,7 тис. грн у рік. Компанія отримала ділянку в оренду на 49 років.

Місце розташування земельної ділянки (скріншот з публічної кадастрової карти, клікніть на картинку, щоб збільшити)

За даними YouControl, компанія «ДЕПОРТЕС» зареєстрована у Львові 16 листопада 2020 року – за дев’ять днів до кінцевої дати подачі документів на аукціон. Основний вид її діяльності – функціонування спортивних споруд. Її власником вказаний мешканець Галича Віктор Матура. Керівником компанії є львів’янин Ярослав Нідзельський, який також є засновником фірми «Кросинг», яка займається торгівлею і будівництвом.

Земельна ділянка у 3,5 га, яку фірма отримала в довгострокову оренду, розташована поблизу сільського стадіону в Бартатові та вплитул до місцевого лісу. Поруч розташовані землі сільськогосподарського призначення (паї) місцевих жителів, які тривалий час простоюють. Від початку грудня на місці майбутнього будівництва розпочалися активні підготовчі земельні роботи.

Про те, що ділянку передали в оренду для будівництва бази ФК «Карпати» , ZAXID.NET підтвердили в Городоцькій міській раді, а також у Бартатівській сільській раді. Аукціон оголошувала Бартатівська сільрада, однак договір оренди підписав мер Городка Володимир Ременяк, оскільки сільський голова втратив свої повноваження після проведення першої сесії ради новоствореної Городоцької ОТГ.

Староста села Бартатів Андрій Островський розповів ZAXID.NET, що згадана земельня ділянка була відведена під будівництво та обслуговування спортивних об'єктів ще кілька років тому. Нею цікавилися потенційні інвестори, однак до кінцевого результату справа не доходила. Новий інвестор натомість заявив про серйозність своїх намірів.

У футбольному клубі наразі утримуються від офіційних коментарів щодо будівництва спортивної бази. Інформацію про старт робіт на ділянці у селі Бартатів ZAXID.NET не підтвердили, але й не спростували.

«Ми поки що про це вголос не говоримо. Як буде зроблено, ми покажемо, представимо, відкриємо. А поки що ми не коментуємо цього процесу. Коли ми щось зробимо, тоді будемо говорити. Поки що нам нема про що говорити», – розповів ZAXID.NET виконавчий директор ФК «Карпати» Ростислав Ящишин.

Тим часом на початку грудня видання Sportarena вперше оприлюднило візуалізацію майбутньої тренувальної бази «Карпат». Повідомлялося, що новий навчально-тренувальний центр клубу розміститься під Львовом (без конкретизації, де саме) і включатиме в себе також сучасний стадіон на 1500 місць.

Візуалізація майбутньої тренувальної бази (відео Sportarena)

На початку жовтня стало відомо про виселення ФК «Карпати» з тренувальної бази в Брюховичах, де гравці тренувалися і жили багато років. Після викупу Олегом Смалійчуком футбольного клубу в Петра Димінського, «Карпати» деякий час орендували його базу в Брюховичах. Однак згодом клуб був змушений звідти виїхати, оскільки, як пояснили у керівництві, колишній власник виставив непідйомний розмір орендної плати. У результаті Петро Димінський передав базу в Брюховичах ФК «Львів».