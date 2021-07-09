«Рух» та «Львів» підписали угоду зі стадіоном «Україна», який на той момент мав третю категорію і міг приймати матчі УПЛ

Футбольні клуби «Рух» та «Львів» не зможуть грати домашні матчі у Прем’єр-лізі на стадіоні «Україна». Служба стадіонів та безпеки проведення змагань Української асоціації футболу (УАФ) 9 липня оприлюднила оновлений список стадіонів за категоріями, де надала «Україні» другу категорію, яка не дозволяє проводити на ньому матчі УПЛ.

Як інформував ZAXID.NET, «Рух» та «Львів» відмовилися від послуг «Арена Львів» через конфлікт з керівництвом стадіону. Натомість обидва клуби підписали угоду зі стадіоном «Україна», що належить ФК «Карпати» і на той момент мав третю категорію.

Згідно з регламентом інфраструктури стадіонів, усього є чотири категорії арен, і матчі УПЛ можуть приймати лише стадіони третьої та четвертої категорій. В оновленому списку стадіонів за категоріями вимогам УПЛ у Львові відповідає тільки «Арена Львів», яка має найвищу категорію.

Якщо «Рух» та «Львів» не порозуміються з «Ареною Львів», вони можуть домовитися про оренду стадіону в іншому місті. Найближчими до Львова з третьою категорією є стадіони «Авангард» у Луцьку, «Авангард» в Ужгороді та Тернопільський міський стадіон.

Луцький «Авангард» уже є домашньою ареною для Фк «Волинь», що зараз грає в Першій лізі, та рівненського «Вереса», який цьогоріч вийшов до Прем’єр-ліги. На «Авангарді» в Ужгороді грають ФК «Ужгород» з Другої ліги та ФК «Минай», який, ймовірно, збереже місце в УПЛ завдяки зняттю «Олімпіка». Тернопільський міський стадіон є найменш завантаженою ареною – тут грає лише «Нива» з Першої ліги.