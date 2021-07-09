«Рух» завершив сезон 2020/2021 в УПЛ на 10 місці з 14

Львівський ФК «Рух» заявив про можливе припинення існування клубу та Академії футболу при ньому. Причиною цьому стала заборона грати матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Україна», з яким «Рух» підписав договір, через пониження категорії. Керівництво клубу звинувачує Українську асоціацію футболу в тиску через те, що «Рух» відмовився грати на «Арені Львів».

«Переїжджати і грати домашні матчі на стадіоні іншого міста і ставати черговим клубом-безхатьком наміру не маємо. Працювати і віддаватися на благо і розвиток футболу у такій системі – немає сенсу. Відтак, офіційно заявляємо, якщо до 3-го туру УПЛ, в якому “Рух” повинен зіграти перший домашній матч у новому сезоні, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі УПЛ на стадіоні “Україна”, “Рух” та професійна дитяча Академія клубу припинять свою діяльність», – йдеться в заяві клубу, оприлюдненій увечері 9 липня.

Як інформував ZAXID.NET, «Рух» та «Львів» відмовилися від послуг «Арени Львів» через конфлікт з керівництвом стадіону. Натомість обидва клуби підписали угоду зі стадіоном «Україна», що належить ФК «Карпати» і на той момент мав третю категорію. Згідно з регламентом інфраструктури стадіонів, усього є чотири категорії арен, і матчі УПЛ можуть приймати лише стадіони третьої та четвертої категорій. В оновленому списку стадіонів за категоріями вимогам УПЛ у Львові відповідає тільки «Арена Львів», яка має найвищу категорію, а стадіон «Україна» понизили до другої.

У клубі вважають, що таким чином УАФ намагається змусити «Рух» надалі грати на «Арені Львів» та погодитися на підвищення плати за оренду стадіону. У нинішній заяві вказано, що «Україну» позбавили третьої категорії без пояснень на те причини, натомість третя категорія лишається в стадіонів, які, за словами керівництва ФК «Рух», мають гірші умови для проведення матчів, – у Чернігові, де відсутній підігрів поля, аварійна трибуна та відсутня потрібна інфраструктура, та в Ужгороді, де також немає підігрів, а система освітлення не відповідає частині критеріїв УПЛ.

Керівництво клубу також зазначає, що комітет атестації футбольних клубів раніше надав «Руху» атестат на право участі в УПЛ в наступному сезоні з домашнім стадіоном «Україна», для чого клуб надав комітету відповідні договори оренди.

«Відбулась закулісна змова керівництва “Арени Львів” та Української асоціації футболу, яка полягає в тому, щоб змусити львівські клуби грати там, де прагнуть саме вони. Рішення по стадіону «Україна» – абсолютно замовне! Його мета – показати, хто “рулить” в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на поклін і з ким вирішувати питання», – вважають в ФК «Рух».

На підтвердження цьому в клубі заявили, що вже після рішення про пониження стадіону «Україна» «Рух» отримав оновлену пропозицію від «Арени Львів», де вартість оренди збільшили до 270 тис. грн за матч. Нагадаємо, раніше «Рух» та «Львів» платили по 210 тис. грн за матч. За словами директорки стадіону Ольги Манько, ця сума не покриває собівартість.

«Рух» – львівський футбольний клуб, який належить бізнесмену та депутату ЛОР Григорію Козловському. Перший матч у професійному футболі провів влітку 2016 року в Другій лізі, а вже в наступному сезоні перейшов до Першої ліги. Сезон 2020/2021 року провів в УПЛ, де з 28 очками посів 10 місце з 14.