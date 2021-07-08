Стадіон «Україна» є домашньою ареною ФК «Карпати», який у червні відмовився від виступів у Другій лізі

У новому сезоні футбольні клуби «Рух» та «Львів» гратимуть домашні матчі на стадіоні «Україна». Причиною зміни домашньої арени команди називають «абсурдні умови, які поставило керівництво “Арени Львів”», де обидва клуби грали раніше.

«Клуби шукали компроміс з “Ареною Львів”, однак керівники цього стадіону, попри попередні домовленості та узгоджені умови, нас не почули. Існувала домовленість, що обидва клуби платитимуть “Арені” по 210 тисяч гривень за один матч. І обидва львівські прем’єрлігові клуби готові були платити таку орендну плату за матч, про що офіційно повідомили керівництво державного стадіону. Однак згодом дивним чином почали з’являтися нові умови, які не підвладні здоровому глузду й основам державного управління такими об’єктами», – повідомила прес-служба ФК «Рух» 6 липня.

В інтерв’ю Tribuna наступного дня директорка «Арени Львів» Ольга Манько сказала, що «Рух» та «Львів» відмовляються додаткового оплачувати підігрів газону для матчів у холодну пору, а 210 тисяч гривень за матч – це мінімальна ціна, яка не покриває собівартість.

«Вони готові платити 210 тисяч гривень за матч, але не готові платити за підігрів поля. А в цих команд є матчі в грудні. Минулого року, коли вони відмовлялися оплачувати підігрів, наше поле в березні вже було непридатним, щоб зустріти збірну. Футбольні клуби мають забезпечувати всі видатки на поле. (…) Наші умови – 210 тисяч гривень плюс підігрів газону. Вони не просто лояльні, а ледве дотягують до собівартості», – зазначила вона.

У свою чергу прес-служба ФК «Рух» заявила, що клуби ніколи не відмовлялися платити за підігрів поля і відповідний пункт був у договорі, який «Рух» та «Львів» підписали з «Ареною Львів». У ньому йшлося, що підігрів вмикають за згоди клубів з фіксацією показників лічильників. Натомість у новій редакції договору йшлося, що рішення про вмикання підігріву ухвалює одноосібно адміністрація стадіону.

«Такий підхід, на думку клубів, є несправедливим і недопустимим. За таких умов та обставин система підігріву газону одноосібним і вольовим рішенням керівника ДП "Арена Львів" може бути увімкнена і працювати невизначений термін, наприклад, півроку часу (є в цьому потреба чи ні), а клуби смиренно мають за це платити. (…) ФК "Рух" Львів запропонував Арені Львів укласти договір в редакції, що була максимально наближена до договору, укладеного в сезоні 2020/2021, проте отримав негативну та нічим не обґрунтовану відмову, а також, редакцію договору, яка є комерційно не вигідною для клубу», – йдеться в заяві ФК «Рух», опублікованій 7 липня.

Фк «Рух» та ПФК «Львів» виступають у Прем’єр-лізі. Стадіон «Україна» має третю категорію та відповідає всім мінімальним вимогам до стадіонів, на яких можна проводити матчі УПЛ. Він вміщає 28 тисяч глядачів. Це домашня арена ФК «Карпати», який у червні відмовився від виступів у Другій лізі в наступному сезоні. Офіційних пояснень клубу з цього приводу досі немає.