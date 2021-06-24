«Карпати» не подавали заявку на участь у Другій лізі

Львівський футбольний клуб «Карпати», який належить футбольному агенту Олегові Смалійчуку, не буде виступати в наступному сезоні в Другій лізі. Натомість до Другої ліги включили два інші однойменні клуби – любительські «Карпати» зі Львова та «Карпати» з Галича Івано-Франківської області.

Як повідомила Tribuna, інформацію про те, що львівські «Карпати» Олега Смалійчука не отримали атестат на сезон 2021/22 Другої ліги, підтвердили під час прес-конференції ПФЛ 24 червня.

«Це факт. Ми не подавали заявку. За кілька днів чи вже завтра ми виступимо із заявою з цього приводу, де все пояснимо. Поки що більше не коментуємо», – сказав ZAXID.NET речник клубу Сергій Болотніков.

У той же час до Другої ліги включили любительські «Карпати» зі Львова, де спортивним директором є колишній воротар «Карпат» Андрій Тлумак. Цей клуб минулого року створила компанія «Західний Буг», яку пов’язують з бізнесменом Володимиром Матківським – власником ТзОВ «Радехівський цукор».

Також у Другій лізі виступатимуть «Карпати» з Галича Івано-Франківської області. Цей клуб раніше пов’язували з Олегом Смалійчуком, ходили чутки про їхнє злиття з львівськими «Карпатами». За інформацією Tribuna, поки що про злиття не йдеться.

Додамо, що Друга ліга – третя за рангом професійна футбольна ліга в Україні (після УПЛ та Першої ліги). Нижчими за класом вже є чемпіонат серед аматорських клубів та регіональні чемпіонати.

Як інформував ZAXID.NET, львівські «Карпати» виключили з Української прем’єр-ліги рік тому, після чого клуб заявився до Другої ліги. Сезон 2020/21 львів’яни завершили на останньому місці групи А, де «Карпати» з Галича посіли п’яте місце.

З травня 2020 року клуб належить футбольному агенту Олегу Смалійчуку: йому свою частку продав бізнесмен Петро Димінський, який володів «Карпатами» з 2001 року. У кінці грудня 2020 року команда запустила сторінку на інтернет-платформі для благодійних пожертв Patreon. Станом на 24 червня «Карпати» мають 529 «патронів», які щомісяця жертвують клубу майже три тисячі євро.