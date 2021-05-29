Футболістки «Карпат» та «Житлобуд-2» перед початком матчу

У суботу, 29 травня, у Харкові відбувся матч заключного туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. За перемогу боролися львів’янки з «Карпат» та харків’янки з команди «Житлобуд-2». Під час матчу львівські «Карпати» пропустили 12 голів і не забили жодного.

Вперше цього року на воротах «Карпат» була Вероніка Гудзик, а основна воротарка Інга Мостова була змушена грати на полі на лівому фланзі оборони. Одразу ж на шостій хвилині гри харків’янка Яна Малахова забила гол у ворота львів’янок.

Далі карпатівкам відігратися не вдалося і тому харків’янки розгромили львів’янок з рахунком 12:0.

Ця гра стала найбільшою поразкою жіночої команди «Карпат» у їх дебютному сезоні.