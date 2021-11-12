ФК «Карпати» представив дизайн нових футболок зі спонсорами клубу
Титульним спонсором ФК «Карпати» стала торгова марка пива «Львівське»
Торгові марки «Львівське», «Галка» та «Трускавецька» стали спонсорами відродженого ФК «Карпати» (Львів). Ці компанії стали першими спонсорами оновленої команди футбольного клубу й невдовзі гравці вийдуть на поле у футболках із лого партнерів.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ФК «Карпати», до партнерства з клубом долучились торгові марки «Галка» та «Трускавецька», а титульним партнером стала торгова марка пива «Львівське». Співпраця між футбольним клубом та компанією «Карслберг Україна», яка є власником торгової марки, передбачає взаємне просування торгових марок. Раніше ТМ «Львівське» вже виступала спонсором національної збірної з футболу.
«Ми горді, що відомі на всю країну львівські виробники, які є лідерами у своїх галузях, обрали наш клуб партнером для просування своїх торгових марок. Ці легендарні бренди,так само як і команда "Карпат", яскраво представляють наше місто, наш регіон у країні та світі, нас знають мільйони людей. Переконаний, що наша співпраця забезпечить якнайширшу популяризацію футболу, а також сприятиме розвитку бізнесу наших партнерів» – розповів директор з маркетингу ФК «Карпати» коментуючи підписання спонсорських угод Андрій Білоус.
Зазначимо, що оновлений ФК «Карпати» розпочав свої виступи в професійному футболі лише цього року. Юридично клуб створили торік, і один сезон він відіграв в аматорському чемпіонаті. У липні команда отримала від фанатів історичний логотип та заявилася в Другу лігу. На презентації штаб «Карпат» оголосив амбітну мету – вийти до Першої ліги за результатами цього сезону, а вже через рік потрапити до Прем’єр-ліги. Наразі львівський клуб очолює турнірну таблицю Другої ліги.