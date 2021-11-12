Титульним спонсором клубу стала торгова марка з виробництва пива «Львівське»

Торгові марки «Львівське», «Галка» та «Трускавецька» стали спонсорами відродженого ФК «Карпати» (Львів). Ці компанії стали першими спонсорами оновленої команди футбольного клубу й невдовзі гравці вийдуть на поле у футболках із лого партнерів.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ФК «Карпати», до партнерства з клубом долучились торгові марки «Галка» та «Трускавецька», а титульним партнером стала торгова марка пива «Львівське». Співпраця між футбольним клубом та компанією «Карслберг Україна», яка є власником торгової марки, передбачає взаємне просування торгових марок. Раніше ТМ «Львівське» вже виступала спонсором національної збірної з футболу.

«Ми горді, що відомі на всю країну львівські виробники, які є лідерами у своїх галузях, обрали наш клуб партнером для просування своїх торгових марок. Ці легендарні бренди,так само як і команда "Карпат", яскраво представляють наше місто, наш регіон у країні та світі, нас знають мільйони людей. Переконаний, що наша співпраця забезпечить якнайширшу популяризацію футболу, а також сприятиме розвитку бізнесу наших партнерів» – розповів директор з маркетингу ФК «Карпати» коментуючи підписання спонсорських угод Андрій Білоус.

Зазначимо, що оновлений ФК «Карпати» розпочав свої виступи в професійному футболі лише цього року. Юридично клуб створили торік, і один сезон він відіграв в аматорському чемпіонаті. У липні команда отримала від фанатів історичний логотип та заявилася в Другу лігу. На презентації штаб «Карпат» оголосив амбітну мету – вийти до Першої ліги за результатами цього сезону, а вже через рік потрапити до Прем’єр-ліги. Наразі львівський клуб очолює турнірну таблицю Другої ліги.