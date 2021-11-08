Денис Кожанов оформив дубль

Львівський футбольний клуб «Карпати» розпочав з перемоги друге коло сезону, обігравши на виїзді «Рубікон» з Києва. Матчу у с. Щасливе завершився з рахунком 5:0 на користь львів’ян.

Усі голи були забиті в другому таймі, коли господарі грали в меншості: у кінці першого тайму капітан «Рубікона» Богдан Швець отримав другу жовту картку за грубий фол проти Дениса Галенкова. Саме Галенков забив перший матч у ворота суперника, пробивши низом у дальній кут воріт на 50 хвилині. Уже за кілька хвилин він заробив пенальті, який успішно реалізував лідер «карпатівців» Денис Кожанов.

На 58 хвилині третій гол забив Ілля Повалій після передачі Кожанова, який вже за хвилину забив четвертий гол. Під завісу матчу на 88 хвилині фінальну крапку поставив Амбросій Чачуа.

Після перемоги над «Рубіконом» «Карпати» зрівнялися за кількістю очок із лідером групи А Другої ліги київським «Лівим берегом», який програв перші два матчі другого кола сезону, – у обох команд по 39 очок. Водночас львів’яни мають одну гру в запасі, оскільки пропустили перший тур другого кола, тож наразі вони очолюють турнірну таблицю. Нагадаємо, що в першому колі чемпіонату кияни програли тільки раз – «Карпатам».

Зазначимо, що оновлений ФК «Карпати» розпочав свої виступи в професійному футболі лише цього року. Юридично клуб створили торік, і один сезон він відіграв в аматорському чемпіонаті. У липні команда отримала від фанатів історичний логотип та заявилася в Другу лігу. На презентації штаб «Карпат» оголосив амбітну мету – вийти до Першої ліги за результатами цього сезону, а вже через рік потрапити до Прем’єр-ліги.