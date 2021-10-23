Денис Кожанов забив єдиний гол у матчі з мукачівцями з пенальті

Львівський футбольний клуб «Карпати» здобув свою дев'яту перемогу у групі «А» Другої ліги. У напруженому матчі львів'яни здолали Мукачівський «Мункач» у Львові з рахунком 1:0.

«Карпатівці» були близькі до того, щоб перервати свою переможну серію, проте на 27 хвилині футболіст «Мункача» Василь Луців зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який вдало реалізував лідер львівського клубу Денис Кожанов.

Матч проти «Мункача» був останнім для «Карпат» у першому колі. На екваторі сезону львів'яни посідають друге місце турнірної таблиці з 36 очками. На їх рахунку 12 перемог і лише дві поразки.

Нагадаємо, оновлений ФК «Карпати» розпочав свої виступи в професійному футболі лише цього року. Юридично клуб створили торік, і один сезон він відіграв в аматорському чемпіонаті. У липні команда отримала від фанатів історичний логотип та заявилася в Другу лігу. На презентації штаб «Карпат» оголосив амбітну мету – вийти до Першої ліги за результатами цього сезону, а вже через рік потрапити до Прем’єр-ліги.