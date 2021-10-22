Через карантинні обмеження квитки на матч 15-го туру Другої ліги між футбольними клубами «Карпати» (Львів) та «Мункач» (Мукачево) продаватимуться лише онлайн, а в день матчу, 23 жовтня, каси стадіону «Україна» не працюватимуть.

Як повідомила прес-служба клубу, відповідне рішення львівські «Карпати» ухвалили, виконуючи вимоги тимчасового протоколу проведення матчів під час карантину, який 20 жовтня погодили Українська асоціація футболу, Українська прем’єр-ліга та Професійна футбольна ліга.

Так, квитки можна придбати на офіційному сайті «Карпат» та на Gastroli.ua. Також у клубі нагадують, що повнолітні вболівальники для входу на стадіон мають мати підтвердження вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген.

Нагадаємо, що перед останнім матчем першого кола львівські «Карпати» посідають друге місце турнірної таблиці, маючи 33 очки. Водночас «Мункач» з 23 очками перебуває на шостому місці. «Карпати» є найбільш відвідуваним клубом Другої ліги: домашні матчі команди відвідали понад 27 тисяч вболівальників, що майже у 2,5 рази більше, ніж матчі будь-якої іншої команди.