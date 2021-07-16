Майже рік у Львові були два футбольні клуби «Карпати»: перші – так звані «Карпати» Смалійчука, історичний клуб, який за менш ніж десять років скотився від учасника Ліги Європи до Другої ліги, і другі – «Карпати» Тлумака, нова команда, до створення якої долучилися колишні гравці та функціонери клубу.

За останні три дні перша команда фактично оголосила про розформування, а інша – про відродження історії «Карпат» із тими ж кольорами, гербом та стадіоном. Про те, що ці дві події пов’язані між собою, офіційно ніхто не говорить, а вболівальники ще не можуть вирішити, чи підтримувати нову команду, чи ні.

ZAXID.NET розбирався, чому одним «Карпатам» не вдалося вижити та як інший клуб планує повернутися в еліту українського футболу.

Львів пам’ятає

ФК «Карпати» був заснований у Львові у 1963-у. Найвищим досягненням клубу стала перемога у фіналі Кубку СРСР у 1969 році. Саме цей трофей і згадується у гімні команди, і «Карпати» стали єдиною командою в історії, яка його виграла, не виступаючи у вищій лізі. У наступні роки, уже будучи у вищій лізі СРСР, клубу вдавалося дійти лише до півфіналу Кубка, а також посісти четверте місце в чемпіонаті.

Перша серйозна криза почалася в кінці 70-х, а вже за кілька років «Карпати» об’єднали зі СКА – місто вирішило, що утримувати дві команди занадто дорого. Експеримент не завершився успіхом: об’єднана команда виступала все гірше й гірше, і в кінці 80-х вилетіла в другу лігу. У кінці 1988 року заклик відродити «Карпати» зібрав понад 70 тисяч голосів, і вже на початку наступного року за ініціативи ветеранів клубу та міської влади в Москві підписали свідоцтво про відновлення команди. В історії незалежної України «Карпатам» вдалося стати бронзовими призерами УПЛ та двічі дійти до півфіналу Кубку.

Ще одним важливим роком в історії клубу став 2010, коли «Карпати» вдома обіграли «Дніпро», «Динамо» та «Металіст», а також вперше (і наразі востаннє) пробитися до групового етапу Ліги Європи. У вирішальному раунді плей-оф зелено-білі зустрілися з турецьким «Галатасараєм», а історичний гол, який і вивів львів’ян до ЛЄ, у додатковий час забив Артем Федецький. Після матчу команда кілька годин не могла вийти з роздягальні через занадто щасливих фанатів.

Із сезону 2011/2012 року почалася друга криза клубу: «Карпати» боролися за виживання в Прем’єр-лізі, почали втрачати основних гравців та міняти тренерів один за одним, потрапляли в скандали через договірні матчі та борги колишнім членам команди. Після програшу «Металургу» у півфіналі Кубку України Михайло Кополовець дав легендарне інтерв’ю, фрази з якого досі є мемами.

Що мертве, померти не може

У 2010 році бізнесмен Петро Димінський, який володів клубом майже 10 років, продав 50% частки кіпрському офшору «Кристал Холдінгс ЛТД». За даними ЗМІ, за компанією стоїть олігарх Ігор Коломойський, проте сам він це заперечував, а функціонери клубу його зазвичай називали просто «другим інвестором».

Обидва власники на початку внесли по 10 млн доларів, на які команда жила два роки. Після того другий інвестор не давав «Карпатам» грошей і практично не виходив на зв’язок.

«Фактично блокується робочий процес. Наприклад, другий інвестор ігнорує загальні збори учасників “Карпат”. Через це ми не можемо генерального директора призначити без приставки “в.о.”, бюджет затвердити не можемо. Отак і живемо. Якби другий інвестор реагував на регулярні звернення, виконував свої зобов’язання, (щодо того ж фінансування порівну), то в “Карпат” не було б таких проблем, як зараз», – сказав в інтерв’ю Tribuna у 2019 році тодішній виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

У 2017 році Петро Димінський виїхав за кордон – після смертельної аварії біля Львова, через яку його пізніше оголосили в розшук. У травні 2020 року він несподівано продав свою частку футбольному агенту Олегу Смалійчуку, який до того був віце-президентом клубу. Сума угоди не розголошувалася, проте купівля Смалійчуком «Карпат» виглядала дивно – з огляду на проблеми «Карпат», яких ставало тільки більше. На початку року стурбована міська рада навіть заявила про готовність прийняти клуб у власність громади. За словами ж Смалійчука, він мав домовленість про зустріч з іншим інвестором і мав стратегію відродження команди.

«Мені була підтверджена зустріч від людей з його оточення. Я повірив, тому і купив частку в Димінського. Мабуть, вірити олігархам більше не буду. (…) Я будую середню і довгострокову стратегію розвитку клубу. (…) Я думаю про “Карпати”, а не про чиїсь бажання. “Карпати” матимуть майбутнє і без Коломойського, і без Смалійчука», – сказав він в інтерв’ю Tribuna у липні 2020 року після виключення команди з УПЛ.

«Карпати» Смалійчука ніби почали все спочатку: заявилися в Другу лігу, змінили логотип, запустили сторінку на інтернет-платформі для благодійних пожертв Patreon. Але план перезапуску провалився. У кінці червня стало відомо, що «Карпати» не заявилися навіть до Другої ліги й вийшли з професійного футболу, а за місяць Олег Смалійчук заявив про фактичне розформування клубу.

«КПФ “Карпати” вийшли з професійного футболу і не заявляються в аматори. Але ми не можемо закрити цю юридичну особу без згоди другого співвласника, тому вона продовжить існування і буде працювати над погашенням старих боргів», – йдеться в його заяві, яку 14 липня опублікували на всіх ресурсах команди.

Що ми кажемо богу смерті? «Не сьогодні»

Заява «Карпат» Смалійчука дивним і неймовірним чином збіглася в часі із представленням інших «Карпат» – Тлумака, які заявилися в Другу лігу. Цей клуб створили у жовтні 2020 року з ініціативи ветеранів команди і за фінансування компанії «Західний Буг», яку пов’язують з бізнесменом Володимиром Матківським. Гендиректором клубу став колишній нападник «Карпат» Степан Юрчишин, а тренером – екс-воротар Андрій Тлумак. Минулий сезон вони провели в аматорах.

Історія українського футболу вже знає подібні випадки перезапуску: замість легендарних клубів «Дніпро» та «Металіст», які перестали фінансувати їхні власники-олігархи, з’явилися «Дніпро-1» та «Металіст 1925». Юридично нові клуби не є правонаступниками перших і навіть мають інші логотипи, проте сформовані вони були на основі гравців та функціонерів «Дніпра» й «Металіста» і грають на тих же стадіонах.

Та якщо «Дніпро-1» та «Металіст 1925» позиціонують себе як нові клуби, то новостворені «Карпати» заявляють про відродження команди і продовження його історії. Крім назви й зелено-білих кольорів, вони забрали собі і колишній логотип: його у серпні минулого року «Карпати» Смалійчука передали ультрасам, а ті 14 липня – «Карпатам» Тлумака, і закликали інших вболівальників підтримати нову команду.

Те, що розпуск старих «Карпат» і представлення нових пов’язані між собою, ніхто офіційно не підтверджує, проте вся ситуація виглядає як стратегічно спланована спроба перезапуску команди без шлейфу проблем від Коломойського. З юридичної точки зору, звичайно, про жодне правонаступництво не йдеться: ТОВ КФ «Карпати» є повністю новою юридичною особою. Проте й говорити про правонаступництво на словах не вигідно: як пояснили ZAXID.NET юристи, це теж може стати причиною для судових позовів.

Фактично те саме підтвердив екс-речник «Карпат» Смалійчука Сергій Болотніков. За його словами, порятунок бренду «Карпат» на базі нової юридичної особи був «планом Б, який став планом А».

«За певних умов я, звісно, був готовий продовжувати, але не отримав запрошення від нових “Карпат”. Це взагалі не стало для мене сюрпризом. Я ще місяць тому здогадувався, що не лише мене, а й загалом нікого з нашої команди не буде в новому клубі. Наскільки я розумію, проблема не лише в моїх методах. Для нових “Карпат” небезпечно запрошувати той же менеджмент чи гравців, брати ті ж активи (навіть нематеріальні, як соцмережі, наприклад) і без необхідності ще якось пов’язувати себе з попередниками. Бо тоді можуть одразу прилетіти всі проблеми старого клубу – борги, трансферний бан, зняття очок, претензії з Кіпру чи Греції і т. д. Саме тому коментарі всіх офіційних осіб зараз максимально лаконічні, обережні і дистанційні», – написав він увечері 16 липня на Facebook.

Зокрема, Олег Смалійчук у заяві про розформування команди написав: «Не важливо, кому будуть належати “Карпати” – Смалійчуку чи комусь іншому. Єдине справді важливе – щоб бренд продовжував існувати і мав можливості розвиватися».

На запитання журналістки ZAXID.NET під час представлення нових «Карпат» 15 липня, чи не був це натяк на їхню команду, Андрій Тлумак відповів теж з натяком: «Що ми маємо на увазі під “Карпатами”? “Карпати” – це історія, це не одна людина. Це не Смалійчук, не Тлумак, не Юрчишин, не Кульчицький – це історія, і всі ці люди її творили. Це відповідь на ваше запитання».

«Ми розуміємо, що є юридичні нюанси – є Лозанна, є футбольні інстанції, але станом на зараз жодних судових позовів немає. Якщо вони виникнуть – у нас є сильна команда юристів, яка вже попередньо вивчала подібні ситуації у футболі. І є високі вимоги до цієї команди – виправдати сподівання вболівальників, і якщо це вдасться – ніхто не буде дискутувати про правонаступництво», – у свою чергу додав директор з маркетингу нових «Карпат» Андрій Білоус.

УПЛ вже близько

Нові «Карпати» поставили собі амбітний план: вийти за результатами цього сезону в Першу лігу, а вже в наступному грати в УПЛ. Фінансування для команди на цей час затвердили на рівні 578 млн грн. Грати нові «Карпати» планують на тому ж стадіоні «Україна», що й попередня команда. Тим часом під Бартатовом будується нова тренувальна база, яку планують завершити вже до старту нового сезону.

«”Карпати” – це легенда, яка коштує грошей. Юридично зараз є три підприємства-засновники клубу – ПП «Західний Буг», ТОВ «Уніком Груп» та ТОВ «Швидкий світ». Вони з часом планують змінити юридичний формат на акціонерне товариство, що більше відповідає традиціям футболу. За нашими даними, не одна фірма ще хоче долучитися до засновництва команди, і ми зацікавлені у великій кількості акціонерів. Зараз тривають переговори зі спонсорами. Філософія клубу така, що ми хочемо, щоб нашими партнерами були в першу чергу місцеві компанії, близькі львів’янам», – говорить Андрій Білоус.

За словами Андрія Тлумака, на старті сезону команда є укомплектованою на 99%, її капітаном став вже відомий карпатівським уболівальникам гравець Денис Кожанов. У планах «Карпат» – створення жіночої команди та налагодження тіснішої співпраці з дитячою академією та фаховим коледжем спорту.

Тим часом «Карпати» Смалійчука завершують формальності та будуть працювати далі над погашенням боргів. Сторінку на Patreon поки що закривати не збираються: як сказав ZAXID.NET Сергій Болотніков, «Це не наша власність, ми не можемо його взагалі фізично передати. Не знаю, що буде в Patreon-ом, це вирішують патрони – до кінця місяця вони можуть повністю відписатися».