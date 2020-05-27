«Важливо, хто поруч»

27 травня стало відомо, що новим власником «Карпат» став Олег Смалійчук. Він свого часу був віце-президентом клубу. І з ним пов’язано чимало скандалів. Тепер же перед ним — чимало викликів. Але й питань до нього не менше. Але про все по черзі.

Для початку відзначимо, що Олег Смалійчук став кінцевим бенефіціаром компанії «Менділ Лімітед». Саме цій компанії, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах, належить 50% ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати». Інші 50% клубу належать ще одній офшорній компанії - «Крисал Холдінгс ЛТД» (Krisal Holdings LTD).

Варто відзначити, що «Менділ Лімітед» пов’язують з Петром Димінським. Саме через цю компанію він володів медіахолдингом ZIK. Та й на сайті «Карпат» в новині про нового власника стверджується, що «частка компанії, що належала Петру Димінському, відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука», тим самим підтверджуючи зв’язок офшорної компанії та почесного президента клубу.

ЗМІ подають інформацію про те, що Смалійчук купив частку «Карпат» в Димінського. Першим про це написав журналіст Роман Бебех. Інші ж посилаються на нього. Однак про суму ніхто не повідомляє. Клуб же заявляє лише про зміну власника. Однак це не означає продаж.

Олег Смалійчук купив у Петра Димінського львівські Карпати. Саме прізвище Смалійчука тепер стоїть серед кінцевих бенефіцеарів ТЗОВ ПФК Карпати. Димінський тепер не має стосунку до львівського клубу! Завершується ціла ера і починається нова ! — Роман Бебех (@roman_bebekh) May 27, 2020

Та й до самої суми, за яку Димінський міг продати свою частку клубу, є чимало питань. Свого часу її хотів купити Олександр Герега — народний депутат та співвласник мережі супермаркетів «Епіцентр». Однак сторони не зійшлися в ціні. Навряд чи Смалійчук міг би запропонувати більше, аніж народний депутат, чиї статки з дружиною Галиною у 2019 році оцінили в $930 млн. Історію про те, що Димінський готовий був віддати свою частку за одну гривню до уваги брати не варто (чому — про це буде нижче).

Олег Смалійчук не чужа людина для клубу. Свого часу він був футбольним агентом, який допоміг організувати трансфери гравців «Карпат» закордон. Зазвичай в Іспанію, де він мав зв’язки. Мова йде про Мар’яна Шведа, Олексія Гуцуляка, Василя Кравця та Ореста Лебеденка. Правда перші двоє згодом повернулися до клубу. Але того ж Шведа знову вдалося продати — цього разу в шотландський «Селтік» (як там проявляє себе гравець — це вже інше питання).

У 2017 році Смалійчук став віце-президентом клубу. Петро Димінський цілковито довірив йому управління командою. Сам Смалійчук став доволі наближеним до олігарха. Після втечі Димінського з України у серпні 2017 року (його підозрюють у смертельному ДТП біля Львова) Смалійчук неодноразово навідував Димінського за кордоном. І гостро реагував на всілякі звинувачення в бік почесного президента клубу.

Та «Карпати» під його керівництвом, які й так мали чимало скандалів, потрапляли в нові перипетії одна за одною з новою силою. Команда постійно змінювала тренерів, виставляла геть лідерів та запрошувала чимало іноземців. Мало хто міг протриматися в клубі. Тож з року в рік команда тільки те й робила, що боролася за виживання (і далі бореться).

Саме з особою Смалійчука пов’язаний і перехід у «Карпати» колумбійського півзахисника Хорхе Карраскаля. Хоча ця історія має дві складові — фінансову і скандальну. І вони взаємопов’язані. Карраскаль перейшов в «Карпати» в оренду з «Севільї». Добре проявивши себе у Львові, «зелено-білі» вирішили викупити його. Однак не заплатили всю суму трансферу. Закінчилося все тим, що колумбієць перейшов в аргентинський клуб «Рівер Плейт», який і виплатив борг «Карпат» іспанській «Севільї». Хоча і «Карпати» отримали певну суму на цьому переході.

При Смалійчуку клуб покинув багаторічний капітан команди Ігор Худоб'як. А з Артемом Федецьким Смалійчук «побив горщики», відправивши того в дубль. Згодом обоє висловили чимало неприємного один про одного.

Однак у травні 2019 року Смалійчук сам покинув клуб. Сталося це доволі неочікувано. Виявилося, що він давно просив звільнити його, однак Димінський не відпускав (за словами самого Смалійчука). Та чимала купа скандалів, які нагромадилися навколо його персони, таки зробили своє. Після цього Смалійчук піддав критиці осіб, які були наближені до керівництва «Карпат». Багато звинувачень були доволі гострі, однак про Петра Димінського там не було жодного слова.

Та на цьому історія відносин між Смалійчуком та «Карпатами» не закінчилася. У 2020 році мають відбутися вибори президента Української прем’єр-ліги (їх вже кілька разів переносили). Висувати кандидатів мають право лише клуби УПЛ. І «Карпати» висунули саме Смалійчука. Вперше їм відмовили (запізнилися з подачею документів), та оскільки вибори перенесли, вони намагалися зробити це ще раз. Тепер же, коли він власник клубу, навряд чи вони будуть це робити. На це питання в клубі в коментарі ZAXID.NET так і не відповіли.

Ще одна проблема — фінансова. «Карпати» скаржилися на збитковість і що «головний інвестор» більше не буде фінансувати клуб. Тут мова йшла саме про Петра Димінського. Відтак клуб опинився на межі зникнення. І саме цим погрожували Львівській міській раді, коли просили про виділення земельної ділянки під стадіоном «Україна» та навколо нього. Там планували реконструювати стадіон і збудувати ТРЦ з готелем, торговими рядами та іншою комерційною нерухомістю. Тоді депутати їм в цьому відмовили. Натомість було домовлено про компромісне рішення — створення народної команди. Однак все залишилося лише на рівні пропозиції (хоч і підтриманої депутатами та міською владою).

Тож тепер постає питання — звідки команда планує брати фінансування? Навряд чи Олег Смалійчук має можливість вкладати в клуб по кілька мільйонів євро, щоб покрити хоча б мінімальні видатки. Навряд чи цього літа слід очікувати трансферів гравців, кошти від продажу яких би наповнили казну клубу. Та й ситуація з ймовірним вильотом в Першу лігу (зараз «Карпати» йдуть на останньому місці в УПЛ) не сприятимуть трансферній діяльності з тими амбіціями, які є в Олега Смалійчука. Відповіді на ці питання хотілося б почути від самого Олега Смалійчука.

Та й те, що Олег Смалійчук став власником 50% клубу не робить його повноцінним керівником команди. Адже 50% і надалі належить іншій офшорній компанії. Її пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, який і сам грошей на клуб не дає, і зміни провести без нього там неможливо.

Як приклад — виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин скаржився: «6 років другий інвестор не дав на клуб ні копійки. Весь цей час клуб фінансується половинчасто, однією людиною. Є акціонерна угода. В Петра Петровича [Димінського] – управляючий пакет, в іншого інвестора – контролюючий». Прізвища другого інвестора він тоді так і не назвав. Але зазначив, що без його рішення блокується робочий процес.

«Теоретично шеф готовий продати клуб, але кому треба 50 відсотків з партнером, який не виконує своїх зобов’язань?», — заявляв Ростислав Ящишин. Чи змінилася ситуація зараз? Навряд.

Та й офіційна зміна власника в офшорній компанії ще не є приводом говорити, що епоха Димінського в «Карпатах» закінчилася. Олігарх і до цього офіційно не володів клубом. Компанія «Менділ Лімітед» належала кіпріоту Хрістакісу Ніколау, а Димінський вважався лише почесним президентом. Тож коли компанія формально перейшла у власність близької до Димінського людини, що від того зміниться? Так, є ймовірність, що Смалійчук «відправиться в самостійне плавання» без Димінського. Такий варіант не варто відкидати. Та все ж...

Поки ж варто очікувати перших кроків та рішень самого Олега Смалійчука у клубі. Саме за цим варто і буде робити висновки.