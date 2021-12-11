Україна здобула ще одну командну бронзу на змаганнях у Фінляндії

Збірна України з фристайлу у суботу, 11 грудня, посіла третє місце у командних змаганнях на етапі Кубка світу, який проходить у Фінляндії.

Як зазначає «Суспільне», за сумою стрибків визначалися чотири найкращі збірні, які проходили у фінал, де розігрувалися медалі. Українська команда змагалася з командами з Китаю, США та Білорусі.

Після першого етапу українці програвали лише збірній Китаю, випереджаючи США та Білорусь. Ключовим моментом у боротьбі України за друге місце мав стати став стрибок Дмитра Котовського, який під час приземлення впав, за що йому було суттєво знижено оцінку – до 88.69 балів. Проте навіть з таким результатом Україна випереджала Білорусь, хоча й пропустила США.

Олександру Абраменку вдалося показати найкращий результат під час третього стрибка – 127.44 балів. Але навіть з ним наздогнати фристайлістів із США йому не вдалося. Як наслідок, Україна здобула другу поспіль бронзу.

Зрештою команди закінчили етап змагань з наступними результатами:

1. Китай – 354,87 бала

2. США – 315,66 бала

3. Україна – 303,07 бала

4. Білорусь – 262,26 бала

Нагадаємо, що на першому етапі у Фінляндії Україна здобула бронзу у змаганнях серед змішаних команд у складі Анастасії Новосад, Дмитра Котовського та олімпійського чемпіона Олександра Абраменка.