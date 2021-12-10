Вперше в історії одразу дві українки завоювали медалі на етапі Кубку світу з лижної акробатики

Уперше в історії одразу дві українські фристайлістки на п'єдесталі Кубка світу з лижної акробатики, який проходить у фінській Руці 10 грудня. Анастасія Новосад виборола золоту медаль, Ольга Полюк – бронзу.

Як зазначає Національний олімпійський комітет України, це перші для обох спортсменок в особистих змаганнях на Кубку світу. До фіналу Новосад пройшла з шостого місця, уточнює «Суспільне». Тепер вона третя українка в історії, яка виборола золото у жіночій лижній акробатиці на етапі Кубка світу. До неї це вдавалося тільки Ользі Волковій (у 2012 році) та Надії Мохнацькій (у 2020 році).

Нагадаємо, що на попередньому етапі Кубка світу 3 грудня збірна України з фристайну завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики в командному міксті.

Це була перша в історії України командна медаль Кубка світу.Раніше українська збірна брала участь у змаганнях змішанних команд ще 2019 року в Китаї, однак тоді посіла восьме місце.