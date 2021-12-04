Збірна України з фристайну 3 грудня завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики в командному міксті, який проходить у Фінляндії.

На етапі змагань змішаних команд (мікст) українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад посіли третє місце із загальним рахунком 291,55 бала. Золото здобув Китай (343,24), а срібло – збірна Росії (326,48).

БРОНЗА!!!

Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад здобувають бронзову нагороду у міксті (змаганнях змішаних команд) на Кубку світу з лижної акробатики, що проходить у Фінляндії. pic.twitter.com/hNHk3oBKeM — НОК України (@OlympicUA) December 3, 2021

Це перша в історії України командна медаль Кубка світу, уточнює «Суспільне». Раніше українська збірна брала участь у змаганнях змішанних команд ще 2019 року в Китаї, однак тоді посіла восьме місце.

На рівні Кубку світу ця бронза також є дебютною для Котовського та Новосад. Водночас для Абраменко це вже дев’ята нагорода.

Зазначимо, що змагання змішаних команд з лижної акробатики дебютуватимуть на Олімпійських іграх у Пекіні у 2022 році.