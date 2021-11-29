У фіналі 28 листопада українська збірна розгромила австрійську з рахунком 21:2

Чоловіча збірна України з водного поло стала переможцем турніру Ліга націй, який відбувався 25-28 листопада в чеському Брно. Це перший трофей для українських ватерполістів за останні 20 років, повідомила Федерація водного поло України.

Загалом у змаганні брали участь 11 збірних – Чехія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Англія, Австрія, Уельс, Литва, Велика Британія U-19, Україна, ПАР. Українці зіграли з англійцями, литовцями, чехами та швейцарцями, вигравши у всіх матчах. У фіналі 28 листопада українська збірна розгромила австрійську з рахунком 21:2.

Найкращим гравцем турніру став представник Київської області Денис Гусаков, вихованець одеської школи водного поло. У кожному з поєдинків збірної у Лізі націй він був одним із лідерів команди у басейні.

Попереду на збірну України чекає підготовка до поєдинків чемпіонату Європи 2022, який відбудеться в Ізраїлі. За часів незалежності українська збірна в цьому турнірі посідала максимум 7 місце аж у 1995 році.