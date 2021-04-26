Ватерполісти «Динамо» стали чемпіонами України

Львівський ватерпольний клуб «Динамо» достроково став чемпіоном України. Зробили вони це у передостанньому турі у Харкові. Тож на матчі у Львові 21-23 травня гравці «Динамо» будуть виходити вже у статусі чемпіонів.

Для «Динамо» це вже четверте поспіль чемпіонство в Україні. Загалом львівська команда вісім разів ставала найсильнішою у вітчизняному чемпіонаті.

Окрім того, в цьому сезоні ватерполісти «Динамо» також виграли Суперкубок України. А за Кубок України вони позмагаються 18-20 червня. Матчі відбудуться у Львові.