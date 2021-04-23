«Барком-Кажани» втретє стали чемпіонами України

Волейбольний клуб «Барком-Кажани» третій раз в історії став чемпіоном України. У фінальній серії команда здолала «Епіцентр-Подоляни».

Четверо гравців львівської команди стали і найкращими за своїми позиціями в чемпіонаті. Кращий догравальний гравець чемпіонату – Ілля Ковальов. Кращий центральний блокуючий – Юрій Семенюк, кращий діагональний – Антон Квафарена, кращий ліберо – Горден Брова.

Додамо, що чемпіонами України «кажани» стали втретє. Крім того, у цьому сезоні «кажани» завоювали всі волейбольні нагороди України: Суперкубок та Кубок.