Львівські «Барком-Кажани» втретє стали чемпіонами України з волейболу
Львів'яни виграли усі три волейбольні турніри в Україні
Спорт — Ігор Саджениця, 1
«Барком-Кажани» втретє стали чемпіонами України
Волейбольний клуб «Барком-Кажани» третій раз в історії став чемпіоном України. У фінальній серії команда здолала «Епіцентр-Подоляни».
Четверо гравців львівської команди стали і найкращими за своїми позиціями в чемпіонаті. Кращий догравальний гравець чемпіонату – Ілля Ковальов. Кращий центральний блокуючий – Юрій Семенюк, кращий діагональний – Антон Квафарена, кращий ліберо – Горден Брова.
Додамо, що чемпіонами України «кажани» стали втретє. Крім того, у цьому сезоні «кажани» завоювали всі волейбольні нагороди України: Суперкубок та Кубок.
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