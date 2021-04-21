Львівська жіноча команда з американського футболу

У серпні 2020 року у Львові була створена жіноча команда з американського футболу Lviv Lioness. На відміну від чоловіків, дівчата грають у «полегшену» версію – флаг-футбол. Він є безконтактним та менш травматичним.

Надихнула на створення команди перемога «Львівських Левів» (Lviv Lions). У 2020 році команда стала переможцем з флаг-футболу серед чоловіків.

За словами однієї з гравчинь команди Христини Стусік, на перші тренування прийшло троє дівчат. Зараз в команді їх вже 15. Тренуються вони тричі на тиждень. А на вихідних проводять тренування просто неба на одному зі стадіонів.

Одним з тренерів дівчат є гравець «Львівських Левів» Михайло Москальов. Загалом чоловіча команда активно підтримує дівчат. Навіть провела з ними повноцінний спаринг.

Поки команда готується до участі в чемпіонаті України з флаг-футболу. До участі у турнірі зголосилися п’ять команд. Але старт турніру відклали на невизначений термін через карантин.