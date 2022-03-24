Україну підтримують і спортсмени, і публіка

У Монпельє (Франція) стартував чемпіонат світу з фігурного катання. Україна представлена на цих змаганнях у чоловічому одиночному катанні (Іван Шмуратко), у парному (Софія Голіченко та Артем Даренський) та у спортивних танцях на льоду (Олександра Назарова та Максим Нікітін).

Французька фігуристка, а тепер голова федерації фігурного катання Франції Наталі Пешала представила на церемонії відкриття українську команду. Глядачі у залі встали та протягом хвилини аплодували спортсменам.

Зас стоячі палодував українським спортсменам (фото ISU)

Першими на лід вийшли парники Софія Голіченко та Артем Даренський. Їм знадобилось шість днів, щоб добратись з Дніпра до Торуня (Польща). Учні Лілії Батутіної не мали змоги тренуватись місяць, від початку російського вторгнення в Україну. Проте фігуристи вирішили змінити програму та вийшли на лід під композицію The Hardkiss «Жива» (цього сезону пара виступала у кроткій програмі під музику з фільму «Піна»).

Голіченко та Даренський отримали за свій прокат 44.95 балів та посіли 13 місце.

Попри те, що пара кваліфікувалась до довільної програми, ввечері стало відомо, що спортсмени знялись зі змагань.

«Вони без льоду були місяць. Довільна програма – дуже складно (і небезпечно). Вони позавчора вперше стали на лід із початку війни», – повідомили у прес-службі Української федерації фігурного катання.

Музиканти The Hardkiss підтримали спортсменів. «Софія Голіченко та Артем Даренський, пишаємося вами! Чотири тижні без тренувань через війну та заміна треку напередодні чемпіонату світу. І це наша пісня «Жива»! Дякуємо вам! Слава Україні!» – відреагували музиканти.

Проте в українській збірній не обійшлось без скандалів. Міністерство молоді та спорту України виключило одиночницю Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання. Про це повідомив віцепрезидент УФФК Даніль Амірханов.

Причиною такого рішення стало те, що Анастасія Шаботова вподобала пост в Instagram російського ексфігуриста, а зараз тренера Євгенія Плющенка, в якому він підтримав вторгнення Росії до України.

Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії. На Олімпіаді в Пекіні, у складі команди України, Шаботова виступила лише у короткій програмі та не змогла кваліфікуватися до довільної.

Нагадаємо, що до чемпіонату світу через російську агресію не допустили збірні Росії та Білорусі. Збірна Китаю відмовилась від змагань, не пояснивши причини.

Попри те, що наші спортсмени не є фаворитами, Україна є головною темою чемпіонату: чимало спортсменів виходить на лід з прапором України на куртках. На трибунах можна побачити багато українських прапорів та закликів зупинити війну.

«Хочемо подякувати всім за величезну підтримку. Було дуже багато українських прапорів, оплесків, через що нам було легко кататися», — цитує слова Артема Даренського прес-служба ISU.