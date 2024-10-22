Максим Таловєров вкотре підтвердив, що не просто так отримав виклик у національну команду

Український легіонер Максим Таловєров став автором цікавого досягнення в австрійській Бундеслізі, повідомляє прес-служба змагань. 24-річний оборонець, який нині захищає кольори команди ЛАСК з міста Лінц, вписав своє прізвище в історію австрійського футболу в останньому турі чемпіонату.

Його команда оформила камбек з «Тіролем» (2:1), вирвавши перемогу на останніх хвилинах. Таловєров вийшов в основі, провів на полі всі 90 хвилин і встиг віддати 57 передач. Унікальність полягає в тому, що кожен з його пасів був максимально точним.

Зазначається, що раніше жодному футболісту місцевої Бундесліги не вдавалося досягти такої ювелірності при вищезгаданій кількості передач за матч. Як мінімум з сезону 2013/14, відколи почали вести відповідну статистику.

Нагадаємо, Таловєров – вихованець «Шахтаря». Виступав за юнацьку команду «гірників», київський «Арсенал» та донецький «Олімпік». У лютому 2019-го переїхав у Чехію, де захищав кольори «Динамо» Чеське Будейовіце, празької «Спарти», «Славії» та «Слована». В ЛАСК перейшов у лютому 2023 року. Спочатку грав за австрійців на правах оренди, а за рік був викуплений за 1,6 млн євро, підписавши контракт до червня 2027 року. У поточному сезоні провів за ЛАСК 11 матчів у всіх турнірах.

За збірну України відіграв 6 поєдинків. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.