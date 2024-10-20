Напередодні «Інтер» Маямі завершив виступ у регулярному чемпіонаті МЛС, фінішувавши на вершині турнірної таблиці Східної конференції. Клуб Девіда Бекхема набрав рекордні 74 очки у 34 матчах і завоював трофей «Supporter's Shield». Маямці здобули найбільше перемог у лізі (22) і стали найрезультативнішою командою (79 голів).

Таким чином, «Інтер» Маямі кваліфікувався на перший у своїй історії розіграш оновленого клубного чемпіонату світу з футболу, повідомляє офіційний сайт ФІФА. До слова, Мундіаль-2025, який триватиме з 15 червня по 13 липня, прийматиме США – на ньому вперше зіграють 32 команди з шести континентальних конфедерацій. Найбільше представництво на турнірі матиме Європа – 12 клубів.

Цікаво, що на клубному чемпіонаті світу потенційно зіграють одразу чотири українці: голкіпер Андрій Лунін представлятиме «Реал» Мадрид, а Анатолій Трубін – «Бенфіку», захисник Сергій Кривцов приїде у складі «Інтера» Маямі, а вінгер Михайло Мудрик буде представником «Челсі».

Хто відібрався на клубний ЧС-2025:

Європа: «Реал» Мадрид і «Атлетіко» (обидва – Іспанія), «Челсі» та «Манчестер Сіті» (обидва – Англія), «Баварія» та, «Борусія» Дортмунд (обидва – Німеччина), ПСЖ (Франція), «Інтер» і «Ювентус» (обидва – Італія), «Порту» та «Бенфіка» (обидва – Португалія), «Зальцбург» (Австрія).

«Реал» Мадрид і «Атлетіко» (обидва – Іспанія), «Челсі» та «Манчестер Сіті» (обидва – Англія), «Баварія» та, «Борусія» Дортмунд (обидва – Німеччина), ПСЖ (Франція), «Інтер» і «Ювентус» (обидва – Італія), «Порту» та «Бенфіка» (обидва – Португалія), «Зальцбург» (Австрія). Південна Америка: «Палмейрас», «Фламенго» та «Флуміненсе» (всі – Бразилія), «Рівер Плейт» і «Бока Хуніорс» (обидва – Аргентина).

«Палмейрас», «Фламенго» та «Флуміненсе» (всі – Бразилія), «Рівер Плейт» і «Бока Хуніорс» (обидва – Аргентина). Північна й Центральна Америка: «Монтеррей», «Леон», Пачука (всі – Мексика), «Сієтл Саундерз», «Інтер» Маямі (обидва – США).

«Монтеррей», «Леон», Пачука (всі – Мексика), «Сієтл Саундерз», «Інтер» Маямі (обидва – США). Африка: «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Відад» (Марокко), «Есперанс» (Туніс), «Мамелоді Сандаунз» (ПАР).

«Аль-Ахлі» (Єгипет), «Відад» (Марокко), «Есперанс» (Туніс), «Мамелоді Сандаунз» (ПАР). Азія: «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Урава Ред Даймондз» (Японія), «Аль-Айн» (ОАЕ), «Ульсан Хьонде» (Республіка Корея).

«Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Урава Ред Даймондз» (Японія), «Аль-Айн» (ОАЕ), «Ульсан Хьонде» (Республіка Корея). Океанія: «Окленд Сіті» (Нова Зеландія).

Останній 32-й учасник клубного ЧС-2025 визначиться до кінця листопада – ним стане переможець південноамериканського Кубка Лібертадорес-2024 (у півфіналах зійдуться «Атлетіко Мінейро» – «Рівер Плейт» та «Ботафого» – «Пеньяроль»). «Рівер Плейт» вже й без того отримав місце на клубному ЧС, тому якщо 30 листопада виграє Кубок, то зробить подарунок парагвайській «Олімпії». Жеребкування групової стадії клубного ЧС-2025 відбудеться у грудні цього року.