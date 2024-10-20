У неділю 20 жовтня, в регулярній першості МЛС відбувся останній 34-й тур. В одному з матчів «Інтер» Маямі розгромив «Нью-Інгленд Революшн» з рахунком 6:2 і фінішував на першій сходинці Східної конференції. За рахунку 2:2 у складі «Інтера» на 57-й хвилині на поле вийшов Ліонель Мессі й протягом 11 хвилин зумів тричі відзначитись у воротах суперника.

Таким чином, 37-річний аргентинець у 36-ти матчах забив 33 голи й став найкращим бомбардиром в історії Інтера Маямі (команда була створена у січні 2019 року). Цікаво, що для Мессі цей хет-трик став вже другим за тиждень – 16 жовтня він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі у поєдинку кваліфікації ЧС-2026 проти Болівії (6:0).

До слова, попередній рекорд за забитими голами у складі «Інтера» Маямі належав еквадорцю Леонардо Кампані, який у 98 поєдинках відзначився 32 м'ячами. Окрім того, команда Девіда Бекхема набрала 74 очки в регулярному сезоні МЛС, що є рекордом чемпіонату.

Топ-5 бомбардирів «Інтера» Маямі за всю історію:

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 33 голи

(Аргентина) – 33 голи 2. Леонардо Кампана (Еквадор) – 32 голи

(Еквадор) – 32 голи 3. Гонсало Ігуаїн (Аргентина) – 29 голів

(Аргентина) – 29 голів 4. Луїс Суарес (Уругвай) – 22 голи

(Уругвай) – 22 голи 5. Роберт Тейлор (Фінляндія) – 17 голів

Нагадаємо, Мессі розпочав професіональну кар’єру в іспанській «Барселоні» у 2003 році. У 2021-му за 80 мільйонів євро перейшов у французький ПСЖ. З липня 2023-го захищає кольори «Інтера» Маямі. Ліонель – восьмиразовий володар «Золотого м’яча» та автор десятків рекордів. У його колекції 4 Кубки Ліги чемпіонів, 3 Суперкубки УЄФА, 3 перемоги на клубному чемпіонаті світу, 10 чемпіонств в Іспанії та 2 – у Франції тощо. Статистичний портал Transfermarkt оцінює аргентинця у 25 мільйонів євро.