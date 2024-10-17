У жовтні збірна України в межах Ліги націй провела два матчі, в яких здолала Грузію (1:0) та розійшлась миром з Чехією (1:1). Для головного тренера «синьо-жовтих» Сергія Реброва ці два поєдинки стали 19-м та 20-м відповідно на чолі національної команди.

Як наслідок, він у рейтингу тренерів збірної України вийшов на чисте шосте місце за кількість проведених ігор, обійшовши легендарних Валерія Лобановського та Леоніда Буряка. У доробку Реброва 9 перемог, 6 нічиїх та 5 поразок. Вже у листопаді Сергій Станіславович має всі шанси потіснити з 6-ї сходинки Олексія Михайличенка, в якого зараз 21 поєдинок.

Топ-10 тренерів збірної України за кількістю матчів біля керма національної команди:

1. Олег Блохін – 64 матчі (28 перемог, 17 нічиїх, 19 поразок)

– 64 матчі (28 перемог, 17 нічиїх, 19 поразок) 2. Андрій Шевченко – 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх, 14 поразок)

– 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх, 14 поразок) 3. Михайло Фоменко – 37 матчів (24 перемоги, 6 нічиїх, 7 поразок)

– 37 матчів (24 перемоги, 6 нічиїх, 7 поразок) 4. Йожеф Сабо – 34 матчі (16 перемог, 12 нічиїх, 6 поразок)

– 34 матчі (16 перемог, 12 нічиїх, 6 поразок) 5. Олексій Михайличенко – 21 матч (12 перемог, 5 нічиїх, 4 поразки)

– 21 матч (12 перемог, 5 нічиїх, 4 поразки) 6. Сергій Ребров – 20 матчів (9 перемог, 6 нічиїх, 5 поразок)

– 20 матчів (9 перемог, 6 нічиїх, 5 поразок) 7. Леонід Буряк – 19 матчів (5 перемог, 6 нічиїх, 8 поразок)

– 19 матчів (5 перемог, 6 нічиїх, 8 поразок) 8. Валерій Лобановський – 18 матчів (6 перемог, 7 поразок, 5 нічиїх)

– 18 матчів (6 перемог, 7 поразок, 5 нічиїх) 9. Олександр Петраков – 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки)

– 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки) 10. Олег Базилевич – 11 матчів (4 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки)

– 11 матчів (4 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки) 11. Юрій Калітвінцев – 8 матчів (1 перемога, 5 нічиїх, 2 поразки)

– 8 матчів (1 перемога, 5 нічиїх, 2 поразки) 12. Анатолій Коньков – 8 матчів (3 перемоги, 4 нічиї)

– 8 матчів (3 перемоги, 4 нічиї) 13. Мирон Маркевич – 4 матчі (3 перемоги, 1 нічия)

– 4 матчі (3 перемоги, 1 нічия) 14. Віктор Прокопенко – 3 матчі (1 нічия, 2 поразки)

– 3 матчі (1 нічия, 2 поразки) 15. Микола Павлов – 3 матчі (1 нічия, 2 поразки)

– 3 матчі (1 нічия, 2 поразки) 16. Андрій Баль – 2 матчі (1 нічия, 1 поразка)

– 2 матчі (1 нічия, 1 поразка) 17. Олександр Заваров – 1 матч (1 перемога)

– 1 матч (1 перемога) 18. Руслан Ротань – 1 матч (1 поразка)

* з урахуванням товариського матчу Україна – Мальта (0:1, 06.06.2017), який ФІФА визнала неофіційним, а також зарахованої УЄФА технічної поразки в поєдинку Ліги націй УЄФА зі Швейцарією (0:3, 17.11.2020)

Нагадаємо, після 4-х турів збірна України у турнірній таблиці групи В1 йде останньою, набравши 4 очки. Лідирують чехи з 7 балами, у грузинів та албанців по 6 балів.