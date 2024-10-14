«Синьо-жовті» не змогли взяти реванш за поразку у першому матчі

У понеділок, 14 жовтня, збірна України у Вроцлаві на стадіоні «Tarczynski Arena» в межах 4-го туру Ліги націй приймала Чехію. Підопічні Сергія Реброва пропустили ще до середини першого тайму, але по перерві зуміли відігратись завдяки одинадцятиметровому. На більше, однак, не вистачило сили.

Ліга націй, група В1, 4-й тур

Україна – Чехія – 1:1

Голи: Довбик, 53 (п.) – Черв, 19

Вже на перших хвилинах Шапаренко замикав передачу Мудрика з району одинадцятиметрової позначки – над воротами. У відповідь Шульц перевірив на міцність Трубіна – кіпер Бенфіки відбив перед собою, Забарний зіграв не надто вдало, однак пощастило, що нікого не було на добиванні.

Чехи продовжили нагнітати й на 19-й хвилині вийшли вперед. Голу передував неприємний епізод: під час подачі з кутового Гуцуляк у повітрі зіткнувся головою з Соучеком і втратив свідомість (хавбека «Полісся» на ношах евакуювали з поля і доправили до місцевої лікарні). Господарі, однак, не зупинились у розіграші корнера, м’яч відскочив до Черва і той з-за меж штрафного потужно стрільнув у лівий кут (Трубін не бачив моменту удару). В України до перерви відверто нічого не виходило – чехи грамотно оборонялись, не дозволяючи завдати завершального удару.

Після відпочинку господарі зрівняли. Конопля прорвався правим флангом у штрафний, де м’яч влучив у руку Крейчі – арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Довбик. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Трубін якимось дивом зреагував на удар впритул, а потім встиг скинути м'яч з ноги суперника, який вже готовий був добити у порожні ворота. На останніх хвилинах шанс забити мав Зубков – голкіпер ледве відбив його удар зі штрафного метрів з 30-ти.

Як наслідок, Україна набрала 4 очки і залишилась у турнірній таблиці групи В1 останньою. Чехія з 7-ма пунктами очолила квартет.